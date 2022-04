https://cz.sputniknews.com/20220401/londyn-pomahal-kyjevu-ocistit-jeho-image-po-zverejneni-udaju-o-muceni-18128681.html

Londýn pomáhal Kyjevu „očistit“ jeho image po zveřejnění údajů o mučení

Londýn pomáhal Kyjevu „očistit“ jeho image po zveřejnění údajů o mučení

Po zveřejnění videozáznamu mučení ruských vojáků na Ukrajině poskytlo britské ministerstvo zahraničí Kyjevu doporučení, jak napravit obraz Ozbrojených sil... 01.04.2022, Sputnik Česká republika

V úřadě se domnívají, že „nacionalistický kyjevský režim se snaží zabránit dalšímu zveřejňování takových skutečností“.Ukrajinské úřady naléhají na Západ, aby „vyzval Mezinárodní výbor Červeného kříže a různé mezinárodní humanitární nevládní organizace, aby se vzdaly svých pokusů získat přístup k ruským válečným zajatcům“, zdůrazňuje tajná služba. Kromě toho ukrajinské vedení sdělilo Londýnu, že nebude dodržovat Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci.Kromě toho se kyjevský režim nechystá poskytovat ruským válečným zajatcům lékařskou péči a normální jídlo, a to pod záminkou, že „mnoho Ukrajinců je o to nyní připraveno“, dodala zahraniční zpravodajská služba.Zdůrazňuje se také, že západní země se stávají spolupachateli nelidských zločinů ukrajinských neonacistů, což by mělo být posuzováno z hlediska práva.Ve druhé polovině března na internetu kolovalo video s ruskými válečnými zajatci, kteří byli drženi na jedné ze základen ukrajinských nacionalistů v Charkovské oblasti. Na zveřejněných záběrech jsou Rusům prostřelovány nohy.Předseda Vyšetřovacího výboru RF Alexandr Bastrykin nařídil zjistit všechny okolnosti krutého zacházení se zajatci.Ruské jednotky zahájily 24. února speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizovat Ukrajinu. Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podle sdělení ministerstva obrany útočí ruské ozbrojené síly pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky a do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy - podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Jako hlavní cíl operace uvedli na ruském ministerstvu osvobození Donbasu.

ukrajina, rusko, rozvědka