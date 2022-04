https://cz.sputniknews.com/20220401/media-nemecko-stahlo-nektere-ruske-kovy-ze-sankci-18129142.html

Média: Německo stáhlo některé ruské kovy ze sankcí

Média: Německo stáhlo některé ruské kovy ze sankcí

Německá vláda dosáhla toho, aby EU vyškrtla ze sankčních seznamů vůči Rusku některé kovy, které německý průmysl potřebuje, sdělil televizní kanál Das Erste. 01.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-01T21:53+0200

2022-04-01T21:53+0200

2022-04-01T21:53+0200

svět

německo

rusko

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/18129311_0:182:2569:1627_1920x0_80_0_0_e3bf471e115999846e25cffb118e5b4e.jpg

„Německo v důvěrném jednání s EU v polovině března provedlo úspěšnou kampaň za to, aby některé kovy dodávané ruskými státními společnostmi nebyly zahrnuty do návrhu seznamu nových sankcí proti Rusku,“ uvádí se v pořadu.Podle údajů televizního kanálu se omezení nebudou týkat dodávek niklu, palladia, mědi, železné rudy, hliníku a titanu. Zákaz jejich dovozu by se okamžitě odrazil na německém průmyslu, což by mohlo skončit dokonce uzavřením celých průmyslových odvětví.Televizní kanál uvádí, že Německo spolu s Rakouskem, Maďarskem a Itálií patří do skupiny zemí, které váhají se zpřísněním protiruských sankcí.Západní země zavedly sankce proti Rusku kvůli speciální operaci na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Sankce se týkají především bankovního sektoru a sféry špičkových technologií. Narušení technologických řetězců však vedlo v Evropě i ve Spojených státech k ekonomickým problémům, především k vyšším cenám potravin a pohonných hmot.

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, rusko, sankce