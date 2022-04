https://cz.sputniknews.com/20220401/orban-oduvodnil-nemoznost-odmitnuti-ruskych-energetickych-zdroju-18128076.html

Orbán odůvodnil nemožnost odmítnutí ruských energetických zdrojů

Orbán odůvodnil nemožnost odmítnutí ruských energetických zdrojů

Maďarsko nehodlá odmítnout energii z Ruska, protože jde o podmínku fungování ekonomiky země, nestačí jen „obléci svetřík“, jak radí na Západě, prohlásil... 01.04.2022, Sputnik Česká republika

„Nejde o to, abychom si oblékli svetřík a trochu stáhli topení, jak si myslí někteří lidé na Západě, nebo platili o několik forintů více za plyn a za benzín. Jde o to, že nedodává-li se z Ruska energie, nemáme v Maďarsku energii… Je to otázka fungování nebo nefungování ekonomiky,“ řekl Orbán ve vysílání maďarské rozhlasové stanice Kossuth.Podle jeho slov nemají mnohé evropské země přístup k moři, „a není to jejich volba“, a proto nebude reálné nahradit ruský plyn LNG, který se přepravuje po moři – například z USA.Viktor Orbán již dříve prohlásil, že Maďarsko je proti rozšíření protiruských sankcí na energetické nosiče, protože by to přivedlo ke zpomalení a zastavení maďarské ekonomiky v co nejkratším termínu. Polský prezident Andrzej Duda prohlásil, že neochota Maďarska vzdát se ruských energetických nosičů mu přijde draho.Vicepremiér RF Alexandr Novak dříve podotkl, že dokonce i obyčejná diskuse o odmítnutí Evropou ruské ropy má záporný účinek, trh na to reaguje okamžitě. Podle jeho slov dojde bez ruské ropy a plynu ve světě ke kolapsu a ceny budou nepředvídatelné. Odmítnutí ruské ropy a plynu bude mít obrovské následky pro evropskou a světovou ekonomiku, upozornil ředitel departamentu ekonomické spolupráce MZV RF Dmitrij Biričevskij. Podle jeho slov je Evropa značně závislá na ruské ropě a plynu. Dokonce I když začne totálně šetřit, najde si dodavatele v jiných regionech světa a přejde na obnovitelné zdroje energie, „i v té nejideálnější variantě“ dokáže nahradit jen 80 % energetických zdrojů, uvedl Biričevskij a zdůraznil, že ve skutečnosti to bude ještě méně.

maďarsko, viktor orbán, plyn, rusko