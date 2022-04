https://cz.sputniknews.com/20220401/sankce-neresi-problemy-ale-vytvareji-nove-prohlasili-v-pekingu-18127720.html

Sankce neřeší problémy, ale vytvářejí nové, prohlásili v Pekingu

Čína je proti jednostranným sankcím, protože nemohou vyřešit problémy, ale jen vytvářejí nové, prohlásil v pátek na briefingu oficiální mluvčí MZV ČLR Zhao... 01.04.2022, Sputnik Česká republika

Noviny The Financial Times již dříve psaly o tom, že čínská společnost Huawei může narazit na nové sankce ze strany Washingtonu, bude-li i nadále poskytovat Rusku podporu v oblasti telekomunikací.Zhao Lijian prohlásil, že „se zatím neobeznámil“ s těmito zprávami médií, ale zdůraznil, že Čína je proti jednostranným sankcím, které se nezakládají na mezinárodním právu a které se dotýkají třetích zemí.Vztahy mezi Čínou a USA se prudce zhoršily za vlády Donalda Trumpa, kdy USA iniciovaly obchodní válku, začaly vyvíjet nadměrný nátlak na čínské technologické společnosti včetně Huawei a ZTE, a pak následovaly sankce kvůli situaci s lidskými právy v Tibetu a Sin-ťiangu a zesílení kontroly kontinentální Číny nad Hongkongem, včetně přijetí zákona o národní bezpečnosti.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a postavit před soud všechny válečné zločince odpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.Podle prohlášení Ministerstva obrany RF ruské ozbrojené síly útočí jen na vojenskou infrastrukturu a na ukrajinská vojska a do 25. března splnily hlavní úkoly první etapy – podstatně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Za hlavní cíl označili v ruském vojenském rezortu osvobození Donbasu. USA, členské země EU a řada jiných států zavedly odvetou nové tvrdé sankce proti Rusku a řadě velkých bank a společností.

