https://cz.sputniknews.com/20220401/usa-stezi-poskytnou-ukrajine-ty-bezpecnostni-zaruky-o-ktere-zada-kyjev-tvrdi-zdroj-18128466.html

USA stěží poskytnou Ukrajině ty bezpečnostní záruky, o které žádá Kyjev, tvrdí zdroj

USA stěží poskytnou Ukrajině ty bezpečnostní záruky, o které žádá Kyjev, tvrdí zdroj

Americká televizní stanice CNN s odvoláním na své zdroje uvedla, že Spojené státy a jejich spojenci nejsou připraveni k tomu, aby poskytli Ukrajině takové... 01.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-01T20:55+0200

2022-04-01T20:55+0200

2022-04-01T20:55+0200

svět

ukrajina

usa

bezpečnost

rusko

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/54/45/544554_0:0:3720:2094_1920x0_80_0_0_3b7a9eab7c36e2484003afa0aa4ceb26.jpg

Současná ukrajinská vláda chce, aby USA, Velká Británie a další západní státy byly povinny bezprostředně zasáhnout v případě možného budoucího konfliktu mezi Kyjevem a Moskvou. Závazky západních zemí vůči Ukrajině, které by mohly být ukotveny v mezinárodních dohodách, jsou podle Kyjeva dostatečnou alternativou členství v Severoatlantické alianci. Nicméně, podle řady zdrojů, Washington a řada dalších zemí nejsou připraveny k tomu, aby kývly na takové podmínky.V současné době Washington zvažuje, které bezpečnostní záruky by Spojené státy a jejich spojenci mohli poskytnout Ukrajině. Zástupci Bidenovy administrativy si přitom plně uvědomují, že uzavření dohody podobné Budapešťskému memorandu neuspokojí ukrajinskou vládu.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220331/indicky-ministr-zahranici-promluvil-o-novem-svetovem-radu-kvuli-krizi-na-ukrajine-18126256.html

ukrajina

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, usa, bezpečnost, rusko, cnn