Generální ředitel BASF předpovídá Německu „nejhorší krizi“ od druhé světové války

Generální ředitel BASF předpovídá Německu „nejhorší krizi“ od druhé světové války

V případě zastavení dovozu nebo dlouhodobého přerušení dodávek plynu a ropy z Ruska čeká Německo nebývalá ekonomická krize, říká Martin Brudermüller, generální... 02.04.2022, Sputnik Česká republika

„To by mohlo vést k nejhorší krizi německé ekonomiky od konce druhé světové války,“ řekl Brudermüller. Podle jeho názoru to ohrozí existenci zejména mnoha malých a středních firem v zemi.Generální ředitel BASF se postavil proti bojkotu dovozu energií z Ruska. „Cožpak chceme s otevřenýma očima zničit celou naši ekonomiku? Všechno, co jsme za desítky let vytvořili? Myslím, že takový experiment by byl nezodpovědný,“ řekl.Úplné odmítnutí dovozu ruského zemního plynu je pro Německo podle Brudermüllerova názoru možné pouze ve střednědobém horizontu. „Pokud si pospíšíme, můžeme to udělat za čtyři nebo pět let,“ řekl.Ceny energií ovlivňují cenu veškerého zboží, a proto se šéf BASF obává omezení výroby nejen pro koncernové podniky, ale i v dalších odvětvích. „Vyrábíme produkty, které jsou na začátku hodnotového řetězce,“ vysvětlil Brudermüller.BASF je německá petrochemická společnost a největší světový výrobce chemikálií s působností v 90 zemích. V Rusku má koncern 12 výrobních závodů. Společnost BASF loni vygenerovala tržby ve výši 78,6 miliardy eur.Kvůli tvrdým sankcím uvaleným západními zeměmi v reakci na zahájení speciální operace na Ukrajině dal prezident Vladimir Putin pokyn k převodu plateb za plyn na rubly pro nikoli přátelské země od 1. dubna. Seznam takových zemí zahrnuje i Německo. Putin také řekl, že ti, kteří odmítnou platit v rublech, budou považováni za neplatiče.O tom, že zavedení embarga na dodávky ruské energie by vedlo k ekonomickým ztrátám v Německu, promluvil již dříve primátor Hamburku Peter Tschentscher. Podle něj bude mít v takovém případě jak město, tak celé ekonomika země značné produkční ztráty. „Neměli bychom nikomu pomáhat vyvoláváním chudoby a nouze v NSR, pokud si nejsme jisti, že to bude mít skutečně dopad na Rusko,“ řekl primátor Hamburku.Pobaltské země včetně Litvy trvají na zákazu dovozu energetických produktů z Ruska jako na sankčním opatření, uvedly dříve zdroje agentury Reuters. Německo podle údajů agentury varuje partnery před rychlým rozhodováním kvůli vysokým cenám energií v Evropě.

