Macron se chystá spolu s EU bojovat proti „návratu impérií“

Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že boj o geopolitickou stabilitu bude pro něj jednou z priorit v případě znovuzvolení. 02.04.2022, Sputnik Česká republika

„Je třeba bojovat proti nepořádku v tom, co se týče klimatu, ekonomiky a geopolitiky,“ uvedl Macron během předvolebního mítinku v Paříži. Francie a EU musí podle jeho názoru čelit „návratu říší na světovou scénu, geopolitickému nepořádku a válkám, které by mohly vyvolat světový konflikt“. Macron slíbil, že posílí financování obrany, aby Francie byla „mírovou silou“, která dokáže v případě potřeby účinně bojovat. Ujistil rovněž, že Francie je pod jeho vedením nezávislým státem na světové scéně. „Potřebujeme být silní a nezávislí,“ dodal prezident. První kolo prezidentských voleb se ve Francii uskuteční koncem příštího týdne. Očekává se, že Macron, který je hlavním favoritem voleb, bude moci projít do druhého kola.

