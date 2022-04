https://cz.sputniknews.com/20220402/media-turecko-postoupi-kauzu-zavrazdeneho-novinare-dzamala-chasukdziho-saudske-arabii-18131201.html

Média: Turecko postoupí kauzu zavražděného novináře Džamála Chášukdžího Saúdské Arábii

Média: Turecko postoupí kauzu zavražděného novináře Džamála Chášukdžího Saúdské Arábii

Ministerstvo spravedlnosti Turecka se rozhodlo postoupit kauzu vraždy novináře Džamála Chášukdžího Saúdské Arábii, oznámila agentura Anadolu. 02.04.2022, Sputnik Česká republika

Chášukdží byl zavražděn v říjnu 2018 v Istanbulu na konzulátu Saúdské Arábie. Zpočátku saúdské úřady popíraly skutečnost jeho zmizení v diplomatické misi, avšak za nějakou dobu, poté, co byly zveřejněny video a audiozáznamy, musely přiznat, že Chášukdží byl zavražděn „v důsledku hádky s pracovníky konzulátu“. Turecká policie jeho tělo dosud nenašla.Upřesňuje se, že v kauze je 26 aktérů, kteří se podíleli na skandální vraždě v budově saúdské diplomatické mise. V rámci vyšetřování byla zjištěna totožnost osmi z 15 lidí, kteří přicestovali ze Saúdské Arábie, aby Chášukdžího zavraždili. „Sedmnáctého října roku 2021 byly na základě rozhodnutí prokuratury a povolení saúdské strany provedeny domovní prohlídky na generálním konzulátu. Byly zaznamenány svědecké výpovědi 20 pracovníků diplomatické mise včetně řidiče, technického personálu, zaměstnanců účtárny a oddělení pro styky s veřejností. Výsledky vyšetřování byly předány 11. soudu pro těžké zločiny města Istanbulu. V trestním spisu je 20 obžalovaných, po všech bylo vyhlášeno mezinárodní pátrání. Definitivní rozhodnutí v kauze vraždy sloupkaře novin The Washington Post Džamála Chášukdžího bude přijato Istanbulskou prokuraturou,“ uvedla agentura.V září roku 2020 soud Saúdské Arábie vynesl definitivní rozsudky v kauze vraždy Chášukdžího. Z osmi obžalovaných bylo pět lidí odsouzeno k trestu odnětí svobody na dvacet let, jeden dostal deset let a další dva dostali trest sedm let vězení.

