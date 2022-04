Washington chce být zprostředkovatelem v předání Ukrajině tanků „vyrobených v SSSR“, oznámil list The New York Times s odvoláním na amerického úředníka. Noviny... 02.04.2022, Sputnik Česká republika

NYT zjistil, že USA jsou ochotny Ukrajině pomoci s dodávkami sovětských tanků

Washington chce být zprostředkovatelem v předání Ukrajině tanků „vyrobených v SSSR“, oznámil list The New York Times s odvoláním na amerického úředníka. Noviny uvádějí, že bude to první podobný případ v nynějším konfliktu.