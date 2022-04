https://cz.sputniknews.com/20220402/peskov-evropa-musi-vystrizlivet-aby-mohlo-zacit-prehodnoceni-vztahu-s-ruskem-18132388.html

Peskov: Evropa musí „vystřízlivět“, aby mohlo začít přehodnocení vztahů s Ruskem

Peskov: Evropa musí „vystřízlivět“, aby mohlo začít přehodnocení vztahů s Ruskem

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v rozhovoru pro televizi Rossija 1 prozradil, kdy Rusko a Evropská unie začnou budovat přátelské a oboustranně výhodné vztahy. Aby... 02.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-02T19:01+0200

2022-04-02T19:01+0200

2022-04-02T19:01+0200

svět

dmitrij peskov

evropská unie (eu)

rusko

evropa

vztah

diplomacie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/454/02/4540231_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_2fc0bbcb810a688d8f20dbcc438586c0.jpg

„Až Evropané trochu vystřízliví z amerického Bourbonu a konečně si uvědomí, že se mají sami starat o osud svého kontinentu, Evropy, a dokonce i Eurasie, pak přijde čas na to, abychom přehodnotili naše společné vztahy a vstoupili do fáze dialogu,“ prohlásil Peskov a dodal, že to není blízká perspektiva. Místopředseda Rady bezpečnosti RF Dmitrij Medveděv již dříve poznamenal, že se dnes Evropa snaží postavit se proti Rusku. Upozornil však, že historie Ruska je „přesně tak evropská jako i historie dnešních států EU“, přesto ale má své „vlastní zvláštnosti“, to ale neznamená, že obyvatelé Evropy „mají monopol na to, aby se považovali za rafinované Evropany, protože vývoj evropské civilizace jako celku se odehrával ve všech částech Evropy". Někteří evropští politici upozorňovali, že Rusko představuje hrozbou pro evropskou bezpečnost. Hovořil o tom například německý kancléř Olaf Scholz. Ruský prezident Vladimir Putin by podle jeho názoru „rád znovu vytvořil ruské impérium“ a jeho jednání by tedy mohlo „v dohledné době“ ohrozit bezpečnost Evropy. Kancléř přitom zdůraznil, že dlouhodobá bezpečnost v Evropě není bez Ruska možná.

https://cz.sputniknews.com/20220331/indicky-ministr-zahranici-promluvil-o-novem-svetovem-radu-kvuli-krizi-na-ukrajine-18126256.html

rusko

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitrij peskov, evropská unie (eu), rusko, evropa, vztah, diplomacie