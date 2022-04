Protiruské sankce jsou ránou pro energetiku celé Evropy, tvrdí šéf italské diplomacie Luigi Di Maio

„Snížení používání radiátorů znamená buď to, že Evropané budou sedět ve studených budovách, nebo to, že se místo plynu bude k vytápění používat nějaké jiné palivo. Za předpokladu, že se realizuje to druhé, nejpravděpodobnější náhradou je elektřina. Je to dosažitelné, ale ne přes noc, neboť to bude vyžadovat přestavbu domů a podniků,“ domnívá se analytik Ronald Smith.