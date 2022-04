https://cz.sputniknews.com/20220402/v-nemecku-slibili-ze-nenasadi-vojenske-sily-na-ukrajine-18130229.html

V Německu slíbili, že nenasadí vojenské síly na Ukrajině

V Německu slíbili, že nenasadí vojenské síly na Ukrajině

SRN nebude „v žádném případě“ realizovat svůj vojenský potenciál na území Ukrajiny. Promluvil o tom v sobotu 2. dubna generální inspektor ozbrojených sil SRN... 02.04.2022, Sputnik Česká republika

Ať už se strategie v průběhu speciální vojenské operace Ruska pro ochranu pokojných obyvatel Donbasu mění jakkoliv, ani jedna členská země NATO se nezúčastní konfliktu dvou zemí aktivně, uvedl.„Platí i nadále to, co řekli kancléř SRN (Olaf Scholz) a prezident USA Joe Biden: za žádných okolností nebudeme rozmísťovat své síly na území Ukrajiny,“ prohlásil Zorn v rozhovoru pro německý deník Die Welt.31. března generální tajemník NATO Jens Stoltenberg varoval členské země aliance před vojenským zasahováním do konfliktu. Podle jeho názoru to s velkou pravděpodobností přivede k eskalaci, a v důsledku toho i k přímému střetu s Ruskem.26. března velvyslanec Ruska ve Varšavě Sergej Andrejev poukázal na to, že se polské úřady nevzdaly svého záměru poslat mírové síly NATO na Ukrajinu.23. března mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov promluvil o nebezpečí nerozvážného rozhodnutí Severoatlantické aliance poslat své mírové síly. Podle jeho slov jakýkoli kontakt ruských vojáků s nimi může mít negativní následky. Téhož dne ministr zahraničí RF Sergej Lavrov zdůraznil, že poslání mírových sil NATO na Ukrajinu skončí srážkou aliance s Ruskem.O nasazení mírových sil se diskutuje v souvislosti se speciální operací pro ochranu pokojného obyvatelstva Donbasu, kterou provádí Rusko od 24. února, poté, co v Doněcké a Luhanské lidových republikách prudce vyostřila situace kvůli ostřelování ze strany ukrajinských vojáků. Úřady obou republik vyhlásily evakuaci obyvatel do RF a požádaly Moskvu o pomoc. 21. února podepsal ruský prezident Vladimir Putin dekret o uznání nezávislosti DLR a LLR.Západní země se speciální operací nesouhlasily a začaly zavádět nové protiruské sankce.

