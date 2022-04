https://cz.sputniknews.com/20220403/eurasijska-ekonomicka-komise-navrhla-predani-zavrenych-podniku-v-rusku-zamestnancum-18135299.html

Eurasijská ekonomická komise navrhla předání zavřených podniků v Rusku zaměstnancům

Eurasijská ekonomická komise navrhla předání zavřených podniků v Rusku zaměstnancům

Podniky, které pozastavily svoji činnost v Rusku kvůli sankcím, je třeba předat do vlastnictví jejich pracovním kolektivům, poněvadž nikdo jiný nemá zájem o... 03.04.2022, Sputnik Česká republika

„Předal bych tyto podniky pracovním kolektivům. Nikdo jiný nemá zájem o zachování pracovních míst. Avšak je to hlavní kritérium, který navrhují jako závazek pro ty, kdo by chtěli řídit zanechané podniky,“ řekl Glazjev.Rusko zahájilo 24. února vojenskou operaci na Ukrajině, Západní státy vyhlásily v reakci na to rozsáhlé sankce proti Moskvě, především v bankovním sektoru a dodávkách vysoce technologické produkce. Některé značky oznámily zavření svých podniků v Rusku.V Kremlu označili tyto restrikce za ekonomickou válku nemající obdoby.Některé společnosti vyslovily zároveň přání obnovit po čase svoji činnost v Rusku.

