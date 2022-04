Národní bataliony berou humanitární pomoc civilistům na Donbasu

https://cz.sputniknews.com/20220403/narodni-bataliony-berou-humanitarni-pomoc-civilistum-na-donbasu-18133970.html

Vojáci z národních batalionů berou humanitární pomoc obyvatelům v části Donbasu, kterou kontrolují, sdělila v rozhovoru pro Sputnik ombudsmanka z Luhanské... 03.04.2022, Sputnik Česká republika

„Z ukrajinského území občas přijíždějí auta s humanitární pomocí. Lidé jdou pod kulkami do městské čtvrti, kam má přijet humanitární konvoj, ale ozbrojení vojáci z národních batalionů jim zakazují brát tuto pomoc. Berou ji sobě. Není to ojedinělý případ, o kterém víme od lidí, kteří se tu dnes nacházejí,“ řekla.Podle slov Serdjukovové vyháněli nacionalisté v Severodoněcku, Rubežném a Kremenné, jež kontroluje Kyjev, lidi ze sklepů a krytů.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyDne 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu.

