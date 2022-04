https://cz.sputniknews.com/20220403/slovensky-ministr-hospodarstvi-sulik-pripustil-ze-slovensko-bude-platit-za-plyn-v-rublech-18136114.html

Slovenský ministr hospodářství Sulík připustil, že Slovensko bude platit za plyn v rublech

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík připustil, že Slovensko bude platit za ruský plyn v rublech. Zmínil se o tom v diskusním pořadu na slovenské... 03.04.2022, Sputnik Česká republika

„Abychom se neodřízli od plynu, tak budeme platit v ruské měně, pokud se nedohodneme jinak,“ řekl Sulík.Ministr hospodářství uvedl, že Slovensko se nemůže zbavit jedné energetické závislosti na Rusku a pak hned vběhnout do další závislosti. Podle něj proto resort pracuje na diverzifikaci dodávek.Co se týče dodávek plynu, faktura za březen byla uhrazena v eurech. Peníze směřují do banky ruského Gazpromu, který je pak vyměňuje na rubly.K úhradě dalších dodávek by mělo dojít 20. května, jak to však bude se splátkou vypadat, Sulík nekomentoval. Slovensko tak má na řešení tohoto problému ještě 6 týdnů.Sulík dále avizoval, že v EU budou vytvořeny společné postupy při nákupu plynu.Proti platbám v rublech již vystoupilo Německo a Francie. Kdyby však podle Sulíka mělo dojít k přerušení dodávek plynu do Evropy, ministr je ochoten platit v ruské měně.Ministr hospodářství rovněž kritizoval postup Bruselu, který v rámci boje se závislostí na energetických zdrojích z Ruska nařídil členských státům, aby do začátku nejbližšího otopného období naplnily své zásobníky plynu minimálně na 80 procent. Tento krok způsobil ještě větší růst cen.Sulík se však v pořadu zastal prezidentky Zuzany Čaputové a premiéra Eduarda Hegera, které kritizovala opozice za jejich vyjádření o okamžitém zastavení dodávek plynu z Ruska. Podle Sulíka si oba dobře uvědomují, že to nelze učinit za jeden den.Předseda hnutí Hlas-SD Peter Pellegrini apeloval na Sulíka, aby Slovensko v rámci jednání o společném nákupu plynu na celoevropské úrovni neodsouhlasilo jednostranný krok, který by mohl mít špatný dopad na Slovensko. Pellegrini se rovněž obává, že v případě plateb za plyn v rublech, by se mohlo jednat o jednoduchou konverzi, kterou bude mít v rukou ruská centrální banka. Ta by totiž mohla pro Slovensko určit nevýhodný kurz, což by způsobilo další zdražení této komodity.Prezident RF Vladimir Putin v březnu prohlásil, že země EU a další státy, jež zavedly sankce proti Rusku, budou muset platit za plyn v rublech, s cílem vzdát se výpočtů v dolarech, eurech, a řadě dalších měn.Hlava státu podepsal příslušný výnos a sdělil, že Kreml bude považovat za nesplnění nepřátelskými státy závazků smluv o plynu, pokud nebudou platit od prvního dubna v rublech. Prezident přijal toto rozhodnutí po zmrazení západními státy části rezerv Centrální banky v rámci restrikcí proti Moskvě.

