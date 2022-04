https://cz.sputniknews.com/20220403/srebrenicky-masakr-v-buci-je-dalsi-provokaci-ze-strany-kyjevskeho-rezimu-existuji-dukazy--18137360.html

Srebrenický masakr v Buči je další provokací ze strany kyjevského režimu. Existují důkazy!

V médiích se objevily informace o tom, že po stažení ruské armády z města Buča v ulicích ležela těla mrtvých civilistů. Předseda Evropské rady Charles Michel... 03.04.2022

V celé této situaci kolem Buči něco nesedí. Zaprvé se zprávy objevily hned v několika západních médiích, což nápadně připomíná naplánovanou mediální akci. Kromě toho ruští vojáci opustili město 30. března. Kde tedy byly záběry 4 dny?Další věc - kde jsou důkazy toho, že oběti mají na svědomí právě ruské jednotky. Poté, co ruská vojska opustila město, Ozbrojené síly Ukrajiny vedly ve městě dělostřeleckou palbu, což klidně mohlo způsobit oběti na životech. Tuto teorii potvrzuje i video, které včera sdílel lídr kyjevské územní obrany Sergej Korotkich. Na videu můžete uslyšet tento rozhovor:- „Hele, tam jsou kluci bez modrých stuh, můžu na ně střílet?“- „Že se ptáš ku*va!“Jenom pro vysvětlení, včera do města vstoupila kyjevská územní obrana a dostala pokyn střílet na všechny muže, kteří nemají modrou stuhu, tedy na civilisty. Je proto jasné, odkud se vzala mrtvá těla.Další argumenty ve prospěch ruské armády poskytl zpravodaj Kp.ru Alexandr Koc. Podle něj to, co média označila za Srebrenický masakr v Buči, vůbec není pravda. Podle něj ukrajinští vojáci, jak je zvykem, hned zahájili hon na čarodějnice a začali hledat ty, kteří mohli spolupracovat s Ruskem. Zpravodaj dále uvedl, že moc dobře ví, jak vypadají mrtvá těla po několika dnech, ale tato těla tam rozhodně tak dlouho neležela. Proto stačí pouze určit čas smrti civilistů a porovnat s dobou, kdy město opustily ruské jednotky.Co je nejhorší, na snímcích můžete vidět těla s bílou stuhou. Bílá stuha je totiž identifikačním znakem Rusů. Pro ukrajinské ozbrojené síly bylo nejdůležitější, zda mají osoby bílou stuhu, nikoliv to, zda mají zbraně.

ukrajina

