Trump předpověděl USA „ekonomickou hrůzu"

Trump předpověděl USA „ekonomickou hrůzu“

Bývalý prezident USA Donald Trump prohlásil, že země stojí na prahu ekonomické hrůzy. 03.04.2022

2022-04-03T21:04+0200

2022-04-03T21:04+0200

2022-04-03T21:04+0200

„Reálné příjmy klesají, nacházíme se na prahu ekonomické hrůzy známé jako stagflace. Ví někdo, co to je? Současně inflace a recese. Zní to dobře?“ řekl Trump na mítinků svých stoupenců v státě Michigan.Prohlásil, že nynější administrativa v čele s Joem Bidenem, „radikální demokraté,“ riskují všechno vytvořené bývalým vedením. Trump označil situaci v ekonomice za „Bidenovo inflační neštěstí.“V březnu Trump obvinil svého nástupce Joea Bidena z toho, že nedokázal zastavit krveprolití na Ukrajině kvůli strachu z ruského jaderného potenciálu.Trump, který donedávna označoval rozhodnutí ruských úřadů uznat nezávislost DLR a LLR za „geniální“, se připojil ke kritice ruské vojenské operace na Ukrajině.„To, co se tam děje, je katastrofa… Musíme zastavit toto šílenství,“ řekl na shromáždění svých příznivců na Floridě. „Biden říká: Neměli bychom útočit, je to jaderná mocnost. Neměli bychom to dělat… On se tak bojí, bojí se,“ uvedl Trump.Bývalý americký prezident navíc řekl, že pokud by byl prezidentem, nebyl by na Ukrajině konflikt. „Kdybych byl vaším prezidentem, nikdy by se to nestalo… Hodně jsme mluvili a on (ruský prezident Vladimir Putin) by to nikdy neudělal. Viděl slabost (Washingtonu), viděl věci, které nikdy v naší zemi neviděl,“ dodal.Trump si také připsal zásluhy na zahájení dodávek zbraní na Ukrajinu. „Jsem ten, kdo jim velmi dávno poslal Javeliny (pozn. protitankové raketové systémy Javelin)… Poslal jsem jim stovky a stovky Javelinů, zatímco Obama a Biden (pozn. bývalý prezident a viceprezident USA) jim poslali přikrývky,“ uvedl Trump.

