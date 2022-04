https://cz.sputniknews.com/20220403/vsichni-jsou-pod-silnym-tlakem-americanu-peskov-prohlasil-ze-sankce-presahuji-ramec-racionality-18136033.html

„Všichni jsou pod silným tlakem Američanů.“ Peskov prohlásil, že sankce přesahují rámec racionality

Tiskový mulvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov v neděli během rozhovoru pro televizní stanici Rossija 1 odpověděl na dotazy ohledně aktuální situace kolem... 03.04.2022, Sputnik Česká republika

Rozhodnutí o platbách za plyn v rublech bylo učiněno proto, aby nám nebyly kvůli sankcím odebrány dolary a eura, nikoliv proto, abychom někoho klepli přes prsty, prohlásil Dmitrij Peskov.Přitom Peskov podotkl, že Ruská federace nechce komplikovat život západním partnerům, kteří nakupují ruský plyn.Zároveň vyzdvihl, že Západ je oázou pro zločince z Ruska, přitom se je západní země nechystají vydávat, rovněž jako i spolupracovat s obrannými složkami Ruské federace.Dříve nebo později Evropa bude muset začít jednat s Ruskem, a to nehledě na to, zda si to někdo za oceánem přeje nebo ne.Příkladem státu, který hájí své vlastní zájmy, může sloužit například Turecko:„V tomto ohledu nejsou všechny země jako například Turecko. S Tureckem máme neshody, ano, ale Turecko přeci jen vychází ze svých vlastních zájmů a jasně říká ,ano’ tam, kde souhlasí a jasně říká ,ne’ tam, kde ne. A v tomto ohledu je na politickém Olympu velmi málo lidí jako je Erdogan,“ prohlásil Peskov.Peskov k uvalení sankcí na prezidentaPřed pár lety si nikdo nedokázal představit, že je možné uvalit sankce na hlavu státu. To se už nachází za hranicí rozumu, jelikož se ukazuje, že západní oponenti Ruska jsou schopni dělat různé hlouposti, prohlásil.„Ne, nemohl. Upřímně řečeno, nikdo si dříve nedovedl představit situaci, kdy by sankce byly uvaleny na hlavy států. Toto nebylo možné. Je to překročením hranice racionality. Poté, co uvalili sankce na našeho prezidenta, vlastně se ukázalo, že jsou schopni udělat jakoukoliv hloupost,“ uvedl v odpovědi na dotaz, zda by si před několika lety dokázal představit takovou situaci ve vztazích mezi Ruskem a EU.Situace kolem UkrajinyVytyčené cíle speciální vojenské operace na Ukrajině budou dosaženy v plném objemu, podotkl tiskový mluvčí ruského prezidenta.„Doufám, že výsledkem soustředěného úsilí, které je vyvíjeno v rámci rusko-ukrajinských jednání, bude podepsání dokumentu, což bude důležitým krokem k normalizaci situace,“ prohlásil Peskov.Peskov dodal, že schůzka Putina se Zelenským je hypoteticky možná, bude však mít smysl až poté, kdy bude připraven konkrétní dokument.

