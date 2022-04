https://cz.sputniknews.com/20220404/bulharsko-nemeli-bychom-nahodou-zakazat-pismena-r-a-p-abychom-nevyslovovali-rusko-a-putin-18140514.html

Bulharsko: Neměli bychom náhodou zakázat písmena „R“ a „P“, abychom nevyslovovali „Rusko“ a „Putin“?

Bulharsko: Neměli bychom náhodou zakázat písmena „R“ a „P“, abychom nevyslovovali „Rusko“ a „Putin“?

Návrh ukrajinské ambasády na přejmenování části ulic v Bulharsku historik označil za „cynickou drzost“. 04.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-04T16:09+0200

2022-04-04T16:09+0200

2022-04-04T16:09+0200

svět

bulharsko

ukrajina

diplomacie

přejmenování

ulice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/12633748_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_592f3b77fc71ddd2a272df1efe0bc9cf.jpg

Bulharský historik Andrey Pantev vyjádřil rozhořčení nad návrhem ukrajinského velvyslanectví v Bulharsku na změnu názvů některých bulharských ulic. Podle Panteva je podpora a pomoc ukrajinskému lidu jedna věc, ale „cynická drzost“ těch, kteří si dovolují vydávat rozkazy v cizí zemi, je něco jiného.Ukrajinská ambasáda se 29. března na stránce na sociálních sítích obrátila na občany Bulharska s výzvou k podpoře petice za přejmenování ulic v Bulharsku, kde se nacházejí budovy ruské diplomatické mise. Navrhuje se přejmenování ulice Nikoly Mirčeva v Sofii, kde se nachází budova ruského konzulátu, na ulici hrdinů Ukrajiny. Třídu Dragana Tsankova, kde sídlí ruská ambasáda, na třídu Ukrajina. Ulici Niš v Ruse, kde se nachází budova ruského konzulátu, na ulici hrdinů Ukrajiny. Ulice Makedonie ve Varně, kde je umístěna budova ruského konzulátu, na ulici Ukrajina.Pantev se zabývá otázkou, zda by Ukrajinci navíc nepožadovali, aby Bulhaři zakázali písmena „R“ a „P“, aby již nebylo možné vyslovovat „Rusko“ a „Putin“.Ivo Pazardzhiev, předseda rady komunity ve městě Ruse, označil návrhy ukrajinské ambasády za nevhodné. „Místo hloupých a nevhodných návrhů, ať radši přispějí k řešení skutečných problémů ukrajinských občanů. Jedním z nich je nedostatečná synchronizace v otázce očkování bulharských a ukrajinských dětí, což vytváří skutečný problém pro nástup do školky a do školy. Je pro mě důležité, aby tito lidé byli socializováni,“ prohlásil Pazardzhiev.Proti přejmenování ulic se postavil i historik Nikolaj Ovčarov. Poznamenal, že i když osobně podporuje Ukrajinu a ukrajinský lid, přesto Bulharsko nemůže přejmenovat ulici Makedonie na ulici Ukrajina, jelikož je téma Severní Makedonie pro zemi stále důležité. „Odstranit název Třída Dragana Tsankova, bulharského politika, a dát na jeho místo nějaký jiný název, je také zcela zbytečné,“ podotkl historik.Tuto iniciativu kritizoval i bývalý náměstek ministra zahraničí Lyubomir Kyuchukov. „Není úkolem zahraniční ambasády říkat, jak by se měly ulice přejmenovávat. Myslím si, že by se v tak napjaté době nemělo soutěžit v tom, kdo bude Rusku víc odporovat,“ zdůraznil diplomat.

https://cz.sputniknews.com/20220321/a-to-vse-v-ramci-ukrajinizace-cr-na-rozdil-od-hriba-ne-vsichni-touzi-po-prejmenovani-korunovacni-18066957.html

bulharsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulharsko, ukrajina, diplomacie, přejmenování, ulice