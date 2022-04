https://cz.sputniknews.com/20220404/kyjev-muze-zopakovat-provokaci-podle-vzoru-buci-i-v-jinych-vesnicich-18138428.html

Kyjev může zopakovat provokaci podle vzoru Buči i v jiných vesnicích

Kyjev může zopakovat provokaci podle vzoru Buči i v jiných vesnicích

Kyjev může zopakovat provokaci podle vzoru Buči i v jiných obcích jen pro vytvoření „barevného obrázku“, prohlásil představitel Lidových milic Doněcké lidové... 04.04.2022, Sputnik Česká republika

„Provokaci, kterou provedli v Buči, mohou v zásadě udělat i ve svých vesnicích... A následně říci, že v důsledku střelby... to vedlo k masovému zahynutí civilního obyvatelstva. Toto je třeba očekávat a nevěnovat tomu přílišnou pozornost... Proč vlastně potřebují tuto provokaci? Je to novinový příběh, obrázek,“ uvedl ve vysílání televizního kanálu Rusko 24.Dříve se v médiích objevily informace o tom, že po stažení ruské armády z města Buča v ulicích ležela těla mrtvých civilistů. Předseda Evropské rady Charles Michel rovněž uvedl, že Ukrajině pomůže shromáždit důkazy o válečných zločinech ruských vojáků. Ruské ministerstvo obrany následně prohlásilo, že všechny fotografie a videa zveřejněná kyjevským režimem údajně o jakýchsi „zločinech“ ruských vojáků v Buči jsou provokací. Rovněž byly zveřejněny důkazy popírající ukrajinské informace.Takovou reakci vyvolalo šířené ukrajinskými úřady a médií video údajně natočené ve městě Buča v Kyjevské oblasti, kde na silnici leží těla mrtvých. Uživatelé si přitom všimli, že „mrtví“ hýbou rukama a uhýbají končetiny, aby je nepřejela vojenská technika. Také ve zpětném zrcátku vozidla je vidět, jak jeden z údajně „mrtvých“ vstává, jakmile auto projede.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

