Litva a Lotyšsko sníží úroveň diplomatických vztahů s Ruskem

Vilnius se rozhodl odvolat svého velvyslance z Moskvy, nařídil ruskému velvyslanci opustit Litvu a uzavřít ruský konzulát v Klaipedě.Litevský ministr zahraničí přitom před týdnem řekl, že Litva nemůže zavřít ruské konzuláty, protože je jedním z účastníků trilaterální dohody o tranzitu Rusů do Kaliningradské oblasti.Litevský velvyslanec se vratí do Vilniusu již v nejbližší době.Ruské ministerstvo zahraničí v komentáři pro Sputnik o snížení úrovně diplomatických vztahů ze strany Litvy a Lotyšska: Odvetná opatření na sebe nenechají dlouho čekat.Lotyšsko hned po Litvě sníží úroveň diplomatických vztahů s Ruskem, uvedl ministr zahraničí země.Dříve mluvčí MZV RF Maria Zacharovová odpověděla na prohlášení Nizozemí o pozastavení jeho zahraničními úřady v Rusku „části své činnosti,“ že je to pokus Haagu předběhnout odvetné akce Ruska na vyhoštění ruských diplomatů.Nizozemské velvyslanectví v Moskvě a generální konzulát království v Petrohradu informovaly, že pozastavily část své činnosti kvůli událostem na Ukrajině, a že dnes „nemůže být řeči o normálních vztazích“ s RF.„Situace vypadá ve skutečnosti následovně. 29. března bylo 17 diplomatů velvyslanectví naší země v Nizozemí vyhlášeno holandskými úřady za nežádoucí osoby (persona non grata). Ruská strana avizovala odvetná opatření. Haag, který je chce zřejmě předběhnout, se snaží představit to tak, jakoby pozastavení části činnosti diplomatického zastupitelství této země nebylo vůbec následkem destruktivního kursu Nizozemí a konkrétně nepřátelských kroků vůči Moskvě, ale jenom jistým „principiálním“ postojem. Zbývá jenom konstatovat nehoráznost těchto pokusů o zkreslení situace, které nejsou ostatně nové,“ praví se v komentáři Zacharovové na webové stránce MZV RF.Na konci března několik států EU, mezi něž patří Nizozemsko, Belgie, Irsko a Česká republika, informovalo o vyhoštění ruských diplomatů.Ministr zahraničí Wopke Hoekstra na svém Twitteru informoval o vyhoštění ruských diplomatů z Nizozemska.„Nizozemsko vyhostí 17 ruských zpravodajských agentů pracujících v ruských misích v Nizozemsku pod diplomatickým krytím," napsal.Úřady království o tom informovaly ruského velvyslance v Haagu Alexandra Shulgina. Přitom upřesnily, že důvodem vyhoštění byly informace od Generální zpravodajské a bezpečnostní služby a od Vojenské zpravodajské služby, které „dokazují, že zaujaté osoby akreditované jako diplomaté na ruských misích v Nizozemsku tajně vystupují jako zpravodajští důstojníci“.

