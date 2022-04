https://cz.sputniknews.com/20220404/media-sankce-proti-rusku-hrozi-svetu-ekonomickou-katastrofou-18139296.html

Média: Sankce proti Rusku hrozí světu ekonomickou katastrofou

Média: Sankce proti Rusku hrozí světu ekonomickou katastrofou

Sankční válka Západu proti Rusku, Číně a dalším zemím by mohla vyvolat globální ekonomickou katastrofu, uvádí v článku pro portál South China Morning Post... 04.04.2022, Sputnik Česká republika

Pokud světová ekonomika podle autora článku funguje dlouhodobě dobře, má stabilní růst, cenovou stabilitu a nízké úrokové sazby, vzniká pokušení k domněnkám, že systém dokáže odrazit rány nevybíravých a nepromyšlených rozhodnutí, a přitom zůstane odolný.To, co se momentálně děje, nazval návratem do doby temna, „alespoň z ekonomického hlediska nejsou barbaři jen u brány, jsou už uvnitř a získávají mocenské páky“.„Rusko je možná v otevřené válce s Ukrajinou a zprostředkovaně s USA a NATO, ovšem sankční válka, kterou koalice vedená USA rozpoutala proti Rusku a Číně, s údajnými hrozbami zasáhnout země, které by se s nimi mohly přátelit, se může potenciálně vyvinout v ekonomickou třetí světovou válku,“ dodal.Analytik zdůraznil, že by to vše mohlo vést nejen k nedostatku energií a potravin, ale také ke kolapsu výroby, jelikož to zasáhne nespočet dodavatelských řetězců na všech kontinentech.„Stává se to, když je národní bezpečnost upřednostňována před ekonomickými problémy, a pokud jde o postoj Ruska vůči Ukrajině, pak to stejné platí o šílenství Bidenovy administrativy ohledně ekonomických sankcí proti Rusku a možná i proti Číně a dalším zemím," podotkl.Podle něj není třeba dlouze mluvit o tom, že výsledkem toho všeho bude celosvětová recese nebo v lepším případě dlouhé období stagflace, tedy zdražování a stagnace výroby.Sankční politika vůči RuskuRuský prezident Vladimir Putin učinil 23. března prohlášení o tom, že země EU a další, jež zavedly restrikce, budou muset platit za plyn v rublech, aby se dalo zříct plateb v dolarech, eurech a dalších měnách. Ve čtvrtek podepsal příslušný výnos. Prohlásil, že Moskva bude považovat za nesplnění smluvních závazků nikoliv přátelských zemí, když nebudou platit od 1. dubna v rublech.Rusko zahájilo 24. února vojenskou speciální operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Západní státy na to reagovaly vyhlášením tvrdých sankcí proti Moskvě.Začátkem března se Evropská unie rozhodla odpojit od systému SWIFT sedm ruských bank: jedná se o banky VTB, Rossija a Otkritie, Novikombank, Promsvjazbank, Sovcombank a státní korporace VEB.RF. Ministr financí Anton Siluanov odhadl, že západní země v rámci sankcí kvůli situaci na Ukrajině zmrazily asi polovinu ruských devizových rezerv, tedy přibližně 300 miliard dolarů. Ruský prezident Vladimir Putin poznamenal, že „kolektivní Západ“ zmrazením ruských aktiv ve skutečnosti podtrhl čáru pod spolehlivostí svých měn a přeškrtl důvěru k nim.

