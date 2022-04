https://cz.sputniknews.com/20220404/media-varovala-ukrajince-pred-obtizemi-migrace-do-usa-18135116.html

Média varovala Ukrajince před obtížemi migrace do USA

Americké noviny The Wall Street Journal napsaly o možných obtížích pro ukrajinské běžence v případě migrace do USA a upozornily na to, že administrativa Joea... 04.04.2022, Sputnik Česká republika

Potíže vznikají, podle novin, kvůli přísným požadavkům a nedokonalosti zákonů.Bílý dům předtím prohlásil, že USA hodlají přijmout na 100 tisíc běženců kvůli situaci na Ukrajině.Co se týče Afghánců, podalo podle dat MZV USA asi 16 tisíc občanů této země přihlášky k účasti v prioritním programu, avšak jejich projednání je stále ještě v raném stadiu.Noviny píšou, že se experti na otázky migrace domnívají, že schválení vstupu Ukrajinců bude možná probíhat rychleji.Nicméně list píše, že zkušenost Afghánců je „poučná“ pro ukrajinské běžence.

