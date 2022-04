https://cz.sputniknews.com/20220404/v-kremlu-reagovali-na-navrh-polska-ohledne-rozmisteni-jadernych-zbrani-usa-18140154.html

V Kremlu reagovali na návrh Polska ohledně rozmístění jaderných zbraní USA

Kurs polského vedení vzbuzuje v poslední době znepokojení, je protiruský a výbojný, může to způsobit zvýšení napětí, řekl novinářům mluvčí prezidenta RF... 04.04.2022, Sputnik Česká republika

Polský vicepremiér, předseda výboru pro národní bezpečnost a obranu Jaroslaw Kachyński v rozhovoru pro Welt am Sonntag prohlásil, že Polsko je připraveno rozmístit na svém území americké jaderné zbraně.„Kurs polského vedení vzbuzuje v poslední době velké znepokojení, je to nanejvýš výbojný, protiruský kurs a navrhované akce mohou samozřejmě pouze vystupňovat napětí na kontinentu,“ řekl Peskov v odpovědi na otázku, jde-li o důvod k znepokojení Kremlu, a jak může Rusko ovlivnit pokusy o rozmístění jaderných zbraní v Polsku.Polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński prohlásil v rozhovoru pro Welt am Sonntag, že jeho země je otevřena rozmístění na svém území amerických jaderných zbraní.„Má zásadní smysl rozšíření jaderné výměny na východním křídle,“ řekl a dodal, že iniciativu má v tomto případě projevit Washington.Kaczyński také navrhl podstatné posílení seskupení NATO ve Východní Evropě a zřízení velitelství v Polsku.Na summitu NATO 24. března se lídři aliance dohodli na založení čtyř nových bojových seskupení v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, a také na zvýšení vojenských výdajů.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

