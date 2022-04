https://cz.sputniknews.com/20220404/vyvadil-o-buci-je-to-dalsi-provokace-cilem-je-prohloubit-nenavist-sveta-proti-rusku-18142375.html

Vyvadil o Buči: Je to další provokace. Cílem je prohloubit nenávist světa proti Rusku

Vyvadil o Buči: Je to další provokace. Cílem je prohloubit nenávist světa proti Rusku

Včera se v mainstreamu objevila krutá videa z ukrajinského města Buča. Ukrajinská strana tvrdí, že ruští vojáci „náhodně vraždili místní civilní obyvatele", i... 04.04.2022

Vyvadil: „Na svém Facebooku jsem vyslal lapidární konstatování: Vůbec nechci komentovat údajné masové vraždění v Buči, nebo jak se to tam jmenuje. Ukrajincům nevěřím ani nos mezi očima. Všichni si jistě vzpomeneme, jak Saakasvilli během euromajdanu dodal střelce s jediným úkolem střídavě střílet do policistů i do protestujících, aby mohl vypuknout puč. Všechny ty lži se spočítají...Ano, to je mé pevné přesvědčení. Banderovci jsou banderovci, Rusové jsou Rusové. Je dobré si vzpomenout na tělíčka malých dětí obvázaných ostnatým drátem a připoutanými tuším ke stromu jako dílo tehdejší Ukrajinské osvobozenecké armády. I nacisti se jich děsili. A navíc. Rusové by byli idioti, aby pokud možná co nejviditelněji po sobě nechali stopy brutálních válečných zločinů. S tím jsou u mě vždycky spojeni neonacisti z řad Ukrajinců. Samozřejmě, že to nikdy nebude vyšetřeno, tak jako nebyly vyšetřeny zjevné zločiny Azova během euromajdanu.Cíl je prostý. Prohloubit nenávist světa proti Rusku. To se samozřejmě podařilo. Ale nesuďme věci podle dnešního dopadu. To je jen další provokace proti Rusku. Rozhodující bude výsledek. A protože za posledních 15 let Rusko nikdy neprohrálo, byť třebas načas prohrávalo, žádnou svou vojenskou operaci, ať již šlo o Čečensko, Sýrii, Gruzii, Podněstří, zcela jistě vyhraje i tuto operaci antimajdanu a Ukrajina přestane být natolik silná, aby spolu s východoevropskými státy NATO a EU trvale vyvolávala atmosféru války.Prezident Zelenskyj svou verbální agresi stále více směřuje i na své západní podporovatele. Připomíná bláznivou Gretu, která před rokem nadávala všem dokola, a západní politici jen pokorně naslouchali. Kde je jí dnes konec? Ukrajina nemůže zvítězit, protože v jejím základu je lež a pokrytectví. A řekli jsme si (Češi) heslo našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka: Pravda vítězí.“

ukrajina

rusko

