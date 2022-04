https://cz.sputniknews.com/20220405/budete-toho-litovat-cinane-varovali-finsko-a-svedsko-pred-vstupem-do-nato-18143592.html

„Budete toho litovat.“ Číňané varovali Finsko a Švédsko před vstupem do NATO

„Budete toho litovat.“ Číňané varovali Finsko a Švédsko před vstupem do NATO

Čtenáři čínského portálu Guancha okomentovali prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o perspektivách vstupu do aliance Finska a Švédska... 05.04.2022, Sputnik Česká republika

„Pozvání do klubu ďábla,“ napsal Zhengzhoumo.„Jenže Finsko a Švédsko se vstupem nepospíchají. Ruské stíhačky vykonaly nedávno let nad Švédskem. Pokud si přejete rychle vstoupit, budete pak muset válčit, víte sami s kým!“ tvrdí guan_16459857502383.„Ukrajina: proč takový velký rozdíl?“ napsal ironicky uživatel s nicknamem Čínský sníh.„Hej-hej, až se setkáte s ruským kladivem, určitě budete tohoto rozhodnutí litovat,“ míní Afa.„Finsko a Švédsko: děkuji, nechci být další Ukrajinou,“ napsal guan_16127539471141.„NATO je třeba okamžitě rozpustit. Evropané jsou skutečně hloupí. NATO je oprátka, kterou USA dávají na krk Evropanům. Evropané se ještě neprobudili!“ vyslovil svůj názor další komentátor.„Tato generace evropských lídrů nezažila tragickou 2. světovou válku a nezná správné dějiny. Hlučné volby jsou pro ně pouhým představením. Většina politiků a lidí, kteří přišli k moci, nedokáží přesně a objektivně zhodnotit chování Ruska. Proto kvůli provokacím Británie a USA zbývá jenom doufat v usmíření mezi Evropou a Ruskem,“ napsali čtenáři.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve prohlásil, že aliance ráda uvidí Finsko a Švédsko ve svých řadách a zajistí jim možnost rychlého vstupu, pokud si to budu přát. Obě země začaly v poslední době mluvit o možném zřeknutí se dlouholeté neutrality kvůli ruské speciální operaci na Ukrajině.

