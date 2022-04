https://cz.sputniknews.com/20220405/dansko-vyhostuje-15-ruskych-diplomatu-ministerstvo-zahranici-rf-prohlasilo-ze-na-to-bude-reagovat-18144729.html

Dánsko vyhošťuje 15 ruských diplomatů, Itálie plánuje vyhostit desítky

Dánské ministerstvo zahraničí se rozhodlo pro vyhoštění 15 ruských diplomatů ze země, uvádí agentura Reuters. Podle deníku Corriere della Sera Itálie hodlá... 05.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-05T10:48+0200

2022-04-05T10:48+0200

2022-04-05T12:19+0200

svět

dánsko

diplomati

vyhoštění

ministerstvo zahraničních věcí

rusko

DánskoPodle Reuters s odvoláním na dánské ministerstvo zahraničních věcí ze země bude vyhoštěno 15 ruských diplomatů.ItálieItalský deník Corriere della Sera s odkazem na zdroje tvrdí, že úřady země hodlají v úterý oznámit vyhoštění několika desítek ruských diplomatů po podobných krocích Francie, Německa a dalších evropských států.Seznam ruských diplomatů k vyhoštění podle tisku byl připraven den předtím, rozhodnutí padlo při kontaktech italského ministerstva zahraničí a vedení italské rady ministrů s Berlínem a Paříží.Italský premiér Mario Draghi o tom jednal s tajemníkem Rady ministrů Franco Gabriellim, který má na starosti státní bezpečnost republiky, uvádí tabloid.„Všichni moskevští diplomaté, kteří pracují v Itálii a budou vyhoštěni, budou prohlášeni za persony non grata," sděluje se v článku. Zároveň se tvrdí, že italské úřady považují tyto diplomaty za osoby spojené s ruskými speciálními službami.Reakce Ministerstva zahraničí RuskaOficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k vyhoštění diplomatů uvedla, že „budou přijata vhodná opatření proti zaměstnancům zahraničních institucí“ těchto zemí.V pondělí podobné kroky podniklo Německo a Francie, média také informovala o záměrech Itálie prohlásit několik desítek ruských zástupců za persony non grata.Rovněž i Vilnius se rozhodl odvolat svého velvyslance z Moskvy, nařídil ruskému velvyslanci opustit Litvu a uzavřít ruský konzulát v Klaipedě. Lotyšsko hned po Litvě snížilo úroveň diplomatických vztahů s Ruskem, uvedl ministr zahraničí země.Dříve mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová odpověděla na prohlášení Nizozemí o pozastavení jeho zahraničními úřady v Rusku „části své činnosti“, že je to pokus Haagu předběhnout odvetné akce Ruska na vyhoštění ruských diplomatů.

dánsko

rusko

