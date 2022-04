https://cz.sputniknews.com/20220405/expert-vysvetlil-pricinu-zruseni-sankci-proti-ruskym-hnojivum-18138237.html

Expert vysvětlil příčinu zrušení sankcí proti ruským hnojivům

Expert vysvětlil příčinu zrušení sankcí proti ruským hnojivům

Rozhodnutí amerických úřadů o zrušení sankcí proti ruským hnojivům je pochopitelné a nucené opatření, řekl agentuře Prime přední analytik oddělení globálních... 05.04.2022, Sputnik Česká republika

Expert vysvětlil, že by zachování sankcí způsobilo další růst cen zemědělské produkce, které i beztak rostou a urychlují potravinovou inflaci, což je globálním problémem.S ohledem na urychlenou inflaci také v evropských zemích by bylo rozumným snížení cla na ruská hnojiva ze strany Evropanů, poznamenal Syrovatkin.„Musíme si však pamatovat také to, že EU má tvrdší sankční postoj vůči Ruské federaci, proto to neznamená, že Evropané přistoupí na nějaké kroky podobné těm americkým,“ řekl na závěr.V neděli tiskový mulvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov během rozhovoru pro televizní stanici Rossija 1 odpověděl na dotazy ohledně aktuální situace kolem Ukrajiny, sankční politiky Západu a s ní spojeným rozhodnutím ruského prezidenta ohledně plateb za plyn v rublech.Rozhodnutí o platbách za plyn v rublech bylo učiněno proto, aby nám nebyly kvůli sankcím odebrány dolary a eura, nikoliv proto, abychom někoho klepli přes prsty, prohlásil Dmitrij Peskov.Přitom Peskov podotkl, že Ruská federace nechce komplikovat život západním partnerům, kteří nakupují ruský plyn.Zároveň vyzdvihl, že Západ je oázou pro zločince z Ruska, přitom se je západní země nechystají vydávat, rovněž jako i spolupracovat s obrannými složkami Ruské federace.Dříve nebo později Evropa bude muset začít jednat s Ruskem, a to nehledě na to, zda si to někdo za oceánem přeje nebo ne.„Američané bezesporu vyhrožují dalšími sankcemi. Samozřejmě všichni jsou pod silným tlakem Američanů a ne všechny země v sobě najdou sílu, aby jasně definovaly svou suverénní pozici,“ uvedl tiskový mluvčí.Příkladem státu, který hájí své vlastní zájmy, může sloužit například Turecko:„V tomto ohledu nejsou všechny země jako například Turecko. S Tureckem máme neshody, ano, ale Turecko přeci jen vychází ze svých vlastních zájmů a jasně říká ,ano’ tam, kde souhlasí a jasně říká ,ne’ tam, kde ne. A v tomto ohledu je na politickém Olympu velmi málo lidí jako je Erdogan,“ prohlásil Peskov.

