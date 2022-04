https://cz.sputniknews.com/20220405/fialovic-vlada-nas-uembarguje-do-doby-kamenne-dalsi-sankce-proti-rusku-vydesily-cechy-18148779.html

„Fialovic vláda nás uembarguje do doby kamenné." Další sankce proti Rusku vyděsily Čechy

„Fialovic vláda nás uembarguje do doby kamenné." Další sankce proti Rusku vyděsily Čechy

V příspěvku zveřejněném na sociálních sítích poslankyně za SPD Klára Maříková sdělila, že EU plánuje zavést omezení na dovoz řady zboží a surovin z Ruska a... 05.04.2022, Sputnik Česká republika

Maříková upozornila na záměr EU omezit import zboží a surovin z Ruska, mezi něž patří například hnojiva, kaučuk, ale také i kaviár a vodka.Zároveň podotkla, že se připravuje i zákaz vývozu do RF polovodičů a techniky.„Plánuje se také zákaz vývozu polovodičů a zařízení do Ruska, včetně techniky na těžbu LNG, uvádí zdroje agentury Reuters,“ sdělila.Tato zpráva okamžitě upoutala pozornost české veřejnosti a vyvolala z jejich strany bouřlivou reakci.„A taky Čajkovského a podobné autory ať zakážou, to je už fakt demence,“ komentuje příspěvek Libor Mates.Další uživatelka pokračuje: Ve stejném duchu uvažuje i Míša Fajcová: „EU chce zlikvidovat celou Evropu?“ klade se rétorickou otázku sledující.Uživatelé rovněž diskutují o tom, že celá ta sankční politika by mohla naznačovat i přiblížení rozpadu unie.„Vezměte si popcorn a koukejte. Rozpad EU z první řady,“ prohlašuje Alexander Koschewnikow.Jiří Pastorek si zkouší představit, jak by v těchto okolnostech mohl vypadat běžný život národa:„Vodka bude za zlato... Nicméně tenhle pád už ani nestojí za to sledovat, už teď je jasné, že se nám životní úroveň vůbec nezmění. Bez cementu to nějak přežijeme, ale ta hnojiva, to bude jiná parketa,“ píše.Ozývaly se však i další názory sledujících:„Fialovic vláda nás uembarguje do doby kamenné,“ rozhořčuje se Stanislav Mackovík.„Pokud se tady nenajde další Orbán, tak prostě nemáme šanci,“ rozčiluje se Alena Hirschkornová.„Ocitli jsme se v obrovském blázinci,“ uzavírá Naďa Nováková.

