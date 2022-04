https://cz.sputniknews.com/20220405/kyjev-se-pokousi-vest-valku-pro-diskreditaci-ruska-ve-venezuele-okomentovali-provokaci-v-buci-18145358.html

„Kyjev se pokouší vést válku pro diskreditaci Ruska.“ Ve Venezuele okomentovali provokaci v Buči

Provokace v ukrajinské Buči má zjevný charakter západní propagandy, podobné způsoby zkreslování reality pomocí médií nejsou ničím novým a používaly se jich již... 05.04.2022, Sputnik Česká republika

„Můžeme porovnat to, co se děje nyní (na Ukrajině) s tím, co bylo ve Venezuele v letech 2014 a 2017… Například známá událost, kdy byli lidé na ulici upáleni zaživa. Jeden ze zahynulých se jmenoval Orlando Figeiro. Křičeli, že tento chlap je chávista, protože má snědou pleť, a upálili ho. O něco později začala všechna západní média tvrdit, že mladíka upálili stoupenci Huga Cháveze, což byla naprostá lež. Teprve o několik dní později se dověděl svět pravdu,“ podotkl Romero.Podle slov politika pohlavár bandy, která upálila lidi v ulicích Caracase, žije nyní volně ve Španělsku pod záštitou úřadů.Venezuelský politik je přesvědčen, že provokace v Buči je dílem „nacistů, které podporuje (Volodymyr) Zelenskyj“.Ukrajinská provokace v BučiPřipomeňme, že dříve se v médiích objevily informace o tom, že po stažení ruské armády z města Buča v ulicích ležela těla mrtvých civilistů. Předseda Evropské rady Charles Michel rovněž uvedl, že Ukrajině pomůže shromáždit důkazy o válečných zločinech ruských vojáků. Ruské ministerstvo obrany následně prohlásilo, že všechny fotografie a videa zveřejněná kyjevským režimem údajně o jakýchsi „zločinech“ ruských vojáků v Buči jsou provokací. Rovněž byly zveřejněny důkazy popírající ukrajinské informace.Takovou reakci vyvolalo video s údajnými oběťmi masakru, které šířily ukrajinské úřady a média. Uživatelé si přitom všimli, že „mrtví“ hýbou rukama a uhýbají končetiny, aby je nepřejela vojenská technika. Také ve zpětném zrcátku vozidla je vidět, jak jeden z údajně „mrtvých“ vstává, jakmile auto projede.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

