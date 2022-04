https://cz.sputniknews.com/20220405/peskov-oznacil-ukrajinskou-provokaci-v-buci-za-padelek-ve-snaze-ocernit-ruskou-armadu-18147701.html

Peskov označil ukrajinskou provokaci v Buči za „padělek ve snaze očernit ruskou armádu“

Tiskový mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov v úterý odpověděl na dotazy novinářů ohledně ukrajinské provokace v Buči, sankční politiky Západu, plateb v... 05.04.2022, Sputnik Česká republika

Ukrajinská provokace v BučiV Buči došlo k dobře organizovanému a ohavnému padělku, Kreml odmítá jakákoli obvinění proti ruské armádě, prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta.Peskov zdůraznil, že účelem provokace v Buči je očernit Rusko a ruskou armádu, Moskva vyzývá představitele Západu a Radu bezpečnosti OSN, aby se abstrahovali od emocí a přemýšleli hlavou.Rovněž dodal, že kolektivní Západ prostě zavřel oči a uši a nechce nic slyšet, přesto Rusko stejně hodlá prosadit svou pozici. Zároveň ovšem Kreml zaznamenává protichůdné výroky o provokaci v Buči od Bidena a Pentagonu. Bidenovy osobní útoky na Putina Peskov považuje za nedůstojné.Sankční politikaMluvčí ruského prezidenta zdůraznil, že Kreml si je vědom toho, že Spojené státy spolu se stoupenci, budou pokračovat v zavedení nových sankcí, což bude podle Peskova vážnou ránou pro celosvětovou ekonomiku.Peskov se domnívá, že po vyloučení Ruska z bezpečnostní rady OSN pro lidská práva nebude fungování této organizace plnohodnotné.„Práce orgánů a institucí OSN je nemyslitelná bez účasti Ruska," prohlásil Peskov.Platby v rublechPeskov podotkl, že ruské úřady naslouchají názorům různých odborníků a zdůraznil, že přechod bude opatrný. Rusko podle něj nebude spěchat s přechodem na platby v rublech za exportní zboží, mělo by jít o systematickou, ověřenou, důkladnou práci.K otázce vyhoštění ruských diplomatů z EvropyPeskov podotkl, že tento krok přispěje k zúžení možností diplomatické komunikace, což označil za krátkozraký úkon, obzvlášť v takových krizových podmínkách. Zároveň zdůraznil, že to nevyhnutelně povede k odpovědi.„Máme negativní postoj, bereme to s lítostí. Řekněme to tak, zúžení možností diplomatické komunikace, diplomatická práce v tak složitých podmínkách, v tak bezprecedentně těžkých a krizových podmínkách, je krátkozrakým krokem, který zaprvé nadále zkomplikuje naši komunikaci, jež je nezbytná pro hledání řešení, a zadruhé to nevyhnutelně povede k odvetným krokům,“ komentoval Peskov vyhoštění ruských diplomatů ze zemí EU.

