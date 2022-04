https://cz.sputniknews.com/20220405/stefan-harabin-o-buci-ivilistov-postrieali-ukronacisti-pretoze-ich-povazovali-za-zradcov-18147507.html

Štefan Harabin o Buči: Сivilistov postrieľali Ukronacisti, pretože ich považovali za „zradcov“

Už niekoľko dní v médiách neutíchajú diskusie o ukrajinskej provokácii s mŕtvymi telami civilistov v Buči, z ktorej sa celý svet snaží obviniť Rusko. Mnoho... 05.04.2022, Sputnik Česká republika

K celej situácii sa pre Sputnik vyjadril bývalý slovenský minister spravodlivosti a dlhoročný sudca Štefan Harabin.Štefan Harabin: „V Buči najstrašnejším „zločinom“, ktorý mali spáchať Rusi, je strhnutie ukrajinského erbu a zástavy.Anglosaská ríša lží bez dôkazov hovorí o masakre civilistov. Presne v štýle Goebbelsovskej propagandy Katyňskej masakry, počas ktorej Nemci masovo vyvraždili poľských vojakov a civilistov v priebehu druhej svetovej vojny a mediálne z toho obvinili Červenú armádu.Dnes už málokto pochybuje o tom, že ide vopred naplánovanú mediálnu akciu s cieľom vytvoriť negatívny obraz o Rusoch a Rusku, realizovanú s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote za pomoci a v spolupráci s britskou MI6. Iba nedávno vyrobili Briti mediálne lži v kauze Litvinenko, Škripaľovci, pričom doposiaľ verejnosti, ale ani na oficiálne požiadanie Ruska, nepredložili ani jeden relevantný dôkaz.Správy sa objavili zrejme „náhodou“ hneď v niekoľkých západných médiách, pričom viacerí zabití civilisti v Buči niesli potraviny, ktoré dostali od ruských vojakov pri ich odchode z mesta. To len opäť ukazuje, že civilistov postrieľali Ukronacisti, lebo podľa nich išlo o „zradcov spolupracujúcich“ s Rusmi.Som presvedčený, že je to ďalší falzifikát v réžii Anglosasov. Keby som sa mýlil, tak by práve z iniciatívy Ukrajiny už dávno bola vykreovaná medzinárodná komisia expertov na prešetrenie udalosti zo zástupcov napr. EÚ, Číny, Indie, Iránu, Japonska.“Ukrajinská provokácia v BučiPripomeňme, že pred niekoľkými dňami sa v médiách objavilo video, na ktorom údajne Ukrajinci po stiahnutí ruských vojsk z Buče, našli na uliciach mesta telá mŕtvych civilistov. Celá situácia bola prezentovaná tak, že ohavného skutku sa mali dopustiť ruskí vojaci pred tým, ako opustili mesto. Búrlivá reakcia Západu na seba nenechala dlho čakať. Predseda Európskej rady Charles Michel sľúbil Ukrajine, že jej poskytne akúkoľvek pomoc pri zhromažďovaní dôkazov o vojenských zločinoch ruských vojakov.Ruské ministerstvo obrany neskôr informovalo, že všetky fotografie a videá, ktoré zverejňuje ukrajinská strana z mesta Buča, sú obyčajnou provokáciou. Diváci si totiž všimli, že na zverejnených videách údajné obete pohybujú rukami a dokonca vstávajú. Neskôr boli uvedené aj ďalšie presvedčivé dôkazy, ktoré potvrdzujú, že smrť civilistov majú na svedomí ukrajinskí nacionalisti.

