https://cz.sputniknews.com/20220405/usa-oklamaly-rusko-a-neomluvily-se-pise-the-global-times-18141540.html

USA oklamaly Rusko a neomluvily se, píše The Global Times

USA oklamaly Rusko a neomluvily se, píše The Global Times

USA porušily sliby dané Rusku ohledně nerozšíření NATO a neomluvily se za to, píše čínský list The Global Times. 05.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-05T00:01+0200

2022-04-05T00:01+0200

2022-04-05T00:01+0200

svět

nato

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/464/28/4642848_0:0:3281:1845_1920x0_80_0_0_849d1ce34b65809c5cecf175516fc388.jpg

Autor článku má za to, že Washington a jeho spojenci považovali rozpad SSSR a socialistického paktu za vlastní vítězství a příchod nového světového řádu, při kterém budou dominovat.Americký politolog Francis Fukujama nazval tyto události „koncem dějin“.Podle autora byly pokusy Severoatlantické aliance a EU sáhnout na ruské sféry vlivu příčinou konfliktu.„Je to logická zvláštnost teorie mezinárodních vztahů, jak opakuje známý vědec John Mearsheimer, ve které chtějí jednu zemi chytit do léčky a obklíčit pomocí nepřátelského vojenského paktu, což je přímá cesta ke konfliktu. Západ se za to neomluvil v domněnce, že má právo na toto chování podle logiky konce dějin,“ míní novinář GT.Poznamenal, že západní expanze vyprovokovala euromajdan v Kyjevě, vyvolala vlnu protiruského nacionalismu, která se stala začátkem geopolitického boje o budoucnost Ukrajiny.„USA a jejich spojenci byli natolik pyšní, že odmítli kompromis, čímž spustili řetězovou reakci událostí vedoucích k dnešku,“ napsal na závěr autor.

https://cz.sputniknews.com/20220330/clenske-zeme-nato-se-rozdelily-v-otazce-dialogu-s-putinem-oznamila-media-18113978.html

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, usa, rusko