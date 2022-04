https://cz.sputniknews.com/20220406/blinken-odhalil-detaily-dodatecne-americke-vojenske-pomoci-ukrajine-18150200.html

Blinken odhalil detaily dodatečné americké vojenské pomoci Ukrajině

Blinken odhalil detaily dodatečné americké vojenské pomoci Ukrajině

Dodatečná vojenská pomoc USA Ukrajině v částce 100 milionů dolarů zahrnuje protitankové systémy, oznámil ministr zahraničí USA Antony Blinken. 06.04.2022, Sputnik Česká republika

V jeho prohlášení se uvádí, že v souladu s pokynem prezidenta USA Joea Bidena, který nařídil vyčlenit Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 100 milionů dolarů, budou tyto prostředky neodkladně využity „pro uspokojování potřeb Ukrajiny v dodatečných protipancéřových systémech“.Minulý týden Sputnik psal o tom, že Washington chce být zprostředkovatelem v předání Ukrajině tanků „vyrobených v SSSR“, oznámil list The New York Times s odvoláním na amerického úředníka. Noviny uvádějí, že bude to první podobný případ v nynějším konfliktu.Toto rozhodnutí bylo přijato na žádost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, sdělil novinový zdroj. Dodal, že transfer začne brzy, neuvedl však, kolik strojů bude na Ukrajinu posláno a z kterých zemí.V minulém týdnu se obrátil Zelenskyj na členské země NATO s výzvou poslat na Ukrajinu tanky a vojenská letadla. Prezident zkritizoval západní země za „ping pong“ v otázce, „kdo a jak má předávat (Ukrajině) letouny“.V sobotu 2. dubna mluvčí Pentagonu John Kirby prohlásil, že Ministerstvo obrany USA poskytne Ukrajině navíc 300 milionů USD jako vojenskou pomoc.Tento balík pomoci bude obsahovat mj. raketové systémy s laserovým naváděním, taktické bezpilotní letouny Switchblade, bezpilotní letouny Puma, protidronové systémy, vysoce mobilní pancéřovaná víceúčelová kolová vozidla, nestandardní munici malé a velké ráže a nestandardní kulomety.Podle informace Pentagonu vyčlenily USA Ukrajině už přes 2,3 miliardy USD jako vojenskou pomoc po nástupu k moci administrativy Joea Bidena. Koncem března britský ministr obrany Ben Wallace označil za neúčelné dodávky na Ukrajinu tanků a jiných zbraní, které si vyžadují speciální přípravu.Wallace přitom oznámil, že britské přenosné protiletadlové raketové komplety Starstreak jsou připraveny k nasazení na Ukrajině, protože řada ukrajinských vojáků již prošla příslušným výcvikem.

