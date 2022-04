https://cz.sputniknews.com/20220406/bude-slovensko-opravovat-poskozenou-ukrajinskou-techniku-ukrajina-si-to-preje-18153114.html

Bude Slovensko opravovat poškozenou ukrajinskou techniku? Ukrajina si to přeje

Bude Slovensko opravovat poškozenou ukrajinskou techniku? Ukrajina si to přeje

Na Slovensku by mohli opravovat poškozenou ukrajinskou techniku. O tom, že slovenská strana o tom jedná, informoval slovenský ministr obrany Jaroslav Naď... 06.04.2022, Sputnik Česká republika

„Byli jsme osloveni Ukrajinou, zda by naše opravárenské podniky uměly opravovat ukrajinskou poškozenou techniku. To znamená, poškozená technika by k nám dorazila, my bychom ji opravili a technika by se vrátila na Ukrajinu,“ přiblížil Naď. Ministr dále dodal, že tato otázka se nyní nachází ve stádiu jednání a definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.Ministr se rovněž vyjádřil k tankům a bojovým vozidlům, které Ukrajině poskytla Česká republika. Zdůraznil, že Česko v minulosti investovalo do svých pozemních sil, a proto mohlo Ukrajině poskytnout tuto techniku.Připomeňme, že Česká republika poslala na Ukrajinu železniční dopravou tanky T-72M (5 kusů) a BVP-1(5 kusů). Podle dalších informací se plánuje poslat na Ukrajinu dalších 40 obrněných vozidel, které skladuje česká společnost Excalibur Army.

