„Faktický teroristický útok.“ Ambasáda RF spojila incident v Bukurešti s provokací Ukrajiny v Buči

„Faktický teroristický útok.“ Ambasáda RF spojila incident v Bukurešti s provokací Ukrajiny v Buči

Ruská ambasáda v Rumunsku potvrdila incident, při němž se muž pokusil prorazit brány diplomatické mise a následně se zapálil, situaci velvyslanectví spojuje s... 06.04.2022, Sputnik Česká republika

Ruské velvyslanectví v Bukurešti zveřejnilo na svých stránkách prohlášení, v němž komentovalo okolnosti incidentu.Přitom se zdůrazňuje, že v důsledku incidentu nebyl nikdo ze zaměstnanců velvyslanectví a rumunských bezpečnostních složek zraněn.Ruské velvyslanectví vyjádřilo soustrast příbuzným zesnulého.Podle sdělení ruského velvyslance v Rumunsku Valerije Kuzmina v pořadu televizního kanálu Rusko 24, útočník před incidentem naložil několik kanystrů s palivem do kufru a sedadlové části auta. Poté, co se ho po narážce do zdi pokusili vytáhnout z auta, benzin zapálil. V důsledku toho velvyslanec označil incident za „faktický teroristický útok“.Podle zveřejněných údajů řidič po nárazu do brány ruského velvyslanectví v Bukurešti zemřel. Televizní stanice Antena 3 s odkazem na zdroje uvádí, že včera byl odsouzen na 15 let za sexuální zneužívání své nevlastní dcery.Reakce Bukurešti na ukrajinskou provokaci v BučiRuský velvyslanec v Bukurešti Valerij Kuzmin podotkl, že v úterý při rozhovoru na rumunském ministerstvu zahraničí, kam byl předvolán kvůli provokaci v ukrajinském městě Buča, nebyly ani vyslechnuty jeho argumenty. Rovněž diplomaté rumunského ministerstva zahraničí neposlechli radu, aby si zapnuli televizi a sledovali projev stálého představitele Ruské federace v OSN , ale pouze „pronášeli hrozné kletby“.„Včera večer jsem byl předvolán na ministerstvo zahraničí a tam mi začali nadnášet hrozné protesty, prokletí spojené s incidentem v Buči. Řekl jsem jim: zapněte si televizi, momentálně vysílají zasedání Rady bezpečnosti, kde ruská delegace uvádí doslovně a prokazatelně fakta, argumentaci. Na toto mě bylo řečeno: a nyní přecházíme k druhému tématu našeho rozhovoru, zde máte nótu o vyhoštění 10 diplomatických zaměstnanců velvyslanectví,“ sdělil velvyslanec ve vysílání televizního kanálu Rusko 24.Ukrajinská provokace v BučiPřipomeňme, že dříve se v médiích objevily informace o tom, že po stažení ruské armády z města Buča v ulicích ležela těla mrtvých civilistů. Předseda Evropské rady Charles Michel rovněž uvedl, že Ukrajině pomůže shromáždit důkazy o válečných zločinech ruských vojáků. Ruské ministerstvo obrany následně prohlásilo, že všechny fotografie a videa zveřejněná kyjevským režimem údajně o jakýchsi „zločinech“ ruských vojáků v Buči jsou provokací. Rovněž byly zveřejněny důkazy popírající ukrajinské informace.Takovou reakci vyvolalo video s údajnými oběťmi masakru, které šířily ukrajinské úřady a média. Uživatelé si přitom všimli, že „mrtví“ hýbou rukama a uhýbají končetiny, aby je nepřejela vojenská technika. Také ve zpětném zrcátku vozidla je vidět, jak jeden z údajně „mrtvých“ vstává, jakmile auto projede.

