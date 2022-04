https://cz.sputniknews.com/20220406/lucembursko-prohlasilo-ruskeho-diplomata-za-personu-non-grata-18153255.html

Lucembursko prohlásilo ruského diplomata za personu non grata

Lucembursko prohlásilo ruského diplomata za personu non grata

Lucembursko prohlásilo ruského diplomata za personu non grata, bude muset zemi opustit, uvádí se na webových stránkách tamního ministerstva zahraničí. 06.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-06T15:08+0200

2022-04-06T15:08+0200

2022-04-06T15:08+0200

svět

lucembursko

diplomati

rusko

vyhoštění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/937/78/9377833_0:198:1920:1278_1920x0_80_0_0_dc841c335c21a904a305a76339c544d4.jpg

“Ministr zahraničí a evropských záležitostí Jean Asselborn oznámil, že Lucembursko se dnes rozhodlo prohlásit za personu non grata ruského diplomata Velvyslanectví RF v Lucembursku, jehož činnost je v rozporu se zájmy bezpečnosti země," uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení.Přitom je poznamenáno, že diplomat musí do 15 dnů zemi opustit.Podle informací zveřejněných na stránkách Velvyslanectví Ruské federace v Lucembursku pracuje celkem šest lidí.Ruská strana na vyhoštění ruského diplomata z Lucemburska bude přiměřeně reagovat, okomentovala Sputniku tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Již ráno se rozhodly pro vyhoštění ruských diplomatů Řecko, které vyhostí 12 lidí, Norsko tři ruské diplomaty.Včera se stejným rozhodnutím přišlo Rumunsko, které vyhostí 10, a Slovinsko 33 ruských diplomatů. Dále Švédsko vyhostí tři pracovníky ruského velvyslanectví, Estonsko 14 a zavírá konzulát v Narvě, Lotyšsko 13 a uzavřelo dva ruské konzuláty, Dánsko 15 a Itálie údajně vyšle 30 diplomatů.Reakce Ministerstva zahraničí RuskaOficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová v komentáři k vyhoštění diplomatů uvedla, že „budou přijata vhodná opatření proti zaměstnancům zahraničních institucí“ těchto zemí.V pondělí podobné kroky podniklo Německo a Francie, média také informovala o záměrech Itálie prohlásit několik desítek ruských zástupců za persony non grata.Rovněž i Vilnius se rozhodl odvolat svého velvyslance z Moskvy, nařídil ruskému velvyslanci opustit Litvu a uzavřít ruský konzulát v Klaipedě. Lotyšsko hned po Litvě snížilo úroveň diplomatických vztahů s Ruskem, uvedl ministr zahraničí země.Dříve mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová odpověděla na prohlášení Nizozemí o pozastavení jeho zahraničními úřady v Rusku „části své činnosti“, že je to pokus Haagu předběhnout odvetné akce Ruska na vyhoštění ruských diplomatů.

https://cz.sputniknews.com/20220405/mzv-rf-vypovezeni-ruskych-diplomatu-z-evropy-je-predem-naplanovanou-kampani-18146693.html

https://cz.sputniknews.com/20220406/psakiova-usa-chteji-postavit-rusko-pred-volbou-mezi-defaultem-a-vysilenim-18151171.html

lucembursko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lucembursko, diplomati, rusko, vyhoštění