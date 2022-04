https://cz.sputniknews.com/20220406/ministerstvo-zahranici-rf-rusko-zareaguje-na-kazdy-nepratelsky-akt-proti-diplomatum-18150041.html

Ministerstvo zahraničí RF: Rusko zareaguje na každý nepřátelský akt proti diplomatům

Moskva bude reagovat na každý nepřátelský akt proti ruským diplomatům, prohlásila oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová ve vysílání... 06.04.2022, Sputnik Česká republika

„Naše formulace je již ustálená, na každý podobný nepřátelský akt budeme dávat patřičnou odpověď,“ zdůraznila.Jak podotkla Zacharovová, vyhoštění ruských diplomatů se stalo pro západní země nástrojem informačního boje, dělá se to vždy veřejně, halasně a ukázkově.Po zahájení vojenské operace na Ukrajině narazilo Rusko na bezprecedentní co do svého rozsahu vyhoštění ruských diplomatů, podle informací Sputniku během něco víc než jednoho měsíce jich bylo vyhoštěno přes 300, toto číslo se bude upřesňovat, protože ne všechny země oznámily zatím počet vyhoštěných ruských diplomatů.Ministerstvo zahraničí Ruska pokaždé prohlašuje nezákonnost těchto akcí a své právo na odvetná opatření – část zahraničních diplomatů již opustila Rusko.

