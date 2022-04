https://cz.sputniknews.com/20220406/nyt-bez-ruska-svet-cekaji-pohromy-a-urputny-boj-o-zdroje-18150638.html

NYT: Bez Ruska svět čekají pohromy a urputný boj o zdroje

NYT: Bez Ruska svět čekají pohromy a urputný boj o zdroje

V případě odmítnutí Evropou ruského plynu se zvýší konkurence o palivo ve světě a svízelná situace, v níž se ocitli spotřebitelé kvůli vysokým cenám, se... 06.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-06T22:44+0200

2022-04-06T22:44+0200

2022-04-06T22:44+0200

svět

rusko

svět

trh

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/16873138_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_fb918e4095b58e762fa2960be6d6541c.jpg

Před několika měsíci se vzdali v Německu výstavby LNG terminálu kvůli pochybám o účelnosti tak nákladného objektu. Ale nyní po zahájení ruské speciální operace na Ukrajině se pozice Berlína změnila, píše autor. V Evropě znějí stále častěji výzvy k odmítnutí ruského plynu a Litva se stala první zemí, která jeho nákup zastavila. EU to plánuje udělat do roku 2030.Nyní připadá na Rusko 40 procent všech dodávek plynu na kontinentě, do konce tohoto roku hodlá EU snížit nákupy od Moskvy o dvě třetiny a nahradit tento objem LNG a norským plynem. Plánuje se rovněž snížit spotřebu plynu cestou zvyšování kapacit obnovitelné energie a snížení teploty topných těles.Letos plánuje EU koupit o 50 miliard kubíků více LNG než loniб podaří se tak nahradit polovinu nedostačujícího objemu ruských energetických nosičů. Reed vyzval k uzavření dlouhodobých smluv s USA. Poukázal kromě toho na nebezpečí zesílení boje o palivo na světových trzích.To všechno hrozí zachováním rekordních cen paliva ve světě a prodloužením svízelné situace, v níž se ocitli soukromí spotřebitelé a také průmyslové podniky. Tarif na elektrickou energii se zvýšil v těchto dnech ve Velké Británii o 54 procent, žádné kladné změny se neočekávají, zdůraznil autor.

https://cz.sputniknews.com/20220405/fialovic-vlada-nas-uembarguje-do-doby-kamenne-dalsi-sankce-proti-rusku-vydesily-cechy-18148779.html

rusko

svět

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, svět, trh, sankce