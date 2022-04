https://cz.sputniknews.com/20220406/plyn-za-rubly-usa-pripravuji-evropu-k-valce-co-predpovidal-znamy-rusky-politik-ktery-dnes-zemrel-18154676.html

Plyn za rubly, USA připravují Evropu k válce. Co předpovídal známý ruský politik, který dnes zemřel?

Plyn za rubly, USA připravují Evropu k válce. Co předpovídal známý ruský politik, který dnes zemřel?

Dnes po dlouhé nemoci zemřel zakladatel a lídr ruské liberálně-demokratické strany Vladimír Žirinovskij. Od začátku své politické kariéry byl znám odvážnými... 06.04.2022, Sputnik Česká republika

Žirinovskij o prodeji plynu za rubly: „USA jsou nejbohatší zemí moderního světa. Ale ani oni nemají dost peněz, aby pomohly všem. Prezident Donald Trump nazývá svou zemi „prasátkem“, které všichni okrádají. Americké dluhy přesahují 20 bilionů dolarů – to je více než kvadrilion rublů – nepředstavitelná částka! USA ale mohou svůj dluh kdykoli zrušit – jsou to přece oni, kdo tiskne dolary, kterými se platí po celém světě.Rusko by mělo co nejvíce propagovat naši měnu, rubl, po celém světě. Chcete si od nás kupovat ropu? Kupte si nejdřív rubly a už za ně - ropu, plyn, obilí, cokoliv. Chcete nám prodat stroje? Zaplatíme vám v rublech a vy se pak rozhodněte, na jakou měnu je směníte. Dokud se světová ekonomika nezbaví totální dolarizace, budou Spojené státy ovládat celý svět bez jakýchkoli zbraní. Pokud se rubl stane hlavní zúčtovací jednotkou, alespoň v obchodu s našimi sousedy, už to bude představovat významný impuls pro vývoj naší ekonomiky.“Budoucnost EU, volby do Evropského parlamentu: „Evropský parlament se v nadcházející neděli stane výrazně pravicovějším a v budoucnu bude tento trend pokračovat až do úplného předání moci těmto politickým silám. To povede nejen k opakování brexitu v dalších státech EU, ale také k úplnému rozpadu Unie, k tomu je několik důvodů. Za prvé, Brusel stále více utahuje šrouby národním vládám. Je to vidět například v Maďarsku, kde nechtějí přijímat migranty, které jsou mu vnucovány, v Polsku, kterému hrozí sankce za změny vlastní ústavy. Navíc celá východní Evropa pociťuje pohrdavý postoj svých západních sousedů.“ Květen 2019O činnosti NATO: „Přijde doba, kdy se Američané a NATO budou zodpovídat za všechny své válečné zločiny v Afghánistánu, v Iráku, v Sýrii, v Libyi a na Balkáně. Zatím je čas k zamyšlení, za 15. let se situace ve světě změní a pak bude možné přimět k zodpovědnosti americkou armádu, protože byly zabity miliony iráckých civilistů, bombardovány bombami, které pronikly do protileteckých krytů přes obrovské betonové podlahy, byly použity i uranové hroty, mnozí lidé utrpěli zranění, nemoc z ozáření. Irák nikomu nepřekážel, byla to v pravém slova smyslu agrese." Prosinec 2021O Vrběticích: „Skandál v Česku. Malé země - Estonsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Albánie - Nějak se musí identifikovat, jinak zapomenou, že existují. Zapomněli jsme, co je to české auto Škodovka, plzeňské pivo, klobásky. Tak oni si vzpomněli, že někde vybuchl jejich sklad, svalme to všechno na Rusy, my je zase obviníme. Ukažte jak (Češi) v květnu 1945, jak všichni objímali a líbali naše tankisty a naši armádu. V roce 1968 se jim to nelíbilo. Ale byl to postoj našeho vedení, abychom zabránili vstupu České republiky do NATO. Máme právo přijímat opatření pro bezpečnost naší země. Ve druhé světové válce nebojovali a všechny jejich zbrojovky vyráběly zbraně, ze kterých Němci stříleli naše občany. Co to je? Není to spoluúčast na tomto útoku banditů fašistického Německa? Zbraně jsou české, a tanky, a pistole, všechny druhy zbraní, letadla. Odstranili pomník maršála Koněva. Osvobodil Prahu - jeho pomník je odstraněn.“ Duben 2019O pomníku vlasovců v Řeporyjích: „Češi hodlají zbourat pomníky ruským hrdinům Velké vlastenecké války a postavit pomníky takovým zrádcům, jako byl Vlasov. To je hnus. Chybou naší země bylo stažení vojsk z východní Evropy. Za přítomnosti ruské armády by se tam báli dokonce mluvit o darebácích, jako je Vlasov.“ Duben 2019O vztazích mezi Ruskem a Spojenými státy:„Plukovník Warden již dávno zveřejnil schéma pěti ran (Five rings strategy v angličtině). První ránu dostane vedení států. Pak je na řadě systém zabezpečení života, infrastruktura, obyvatelstvo. A poslední rána je určena pro armádu. Spojené státy začaly. Zasazují pět úderů. To je jejich plán. Na vedení (Ruska) již udeřili. Biden je v jisté míře podobný Gorbačevovi. Začala restrukturalizace mezinárodních vztahů po celém světě. Američanům vyhovuje, že se dá všechno hodit na staršího prezidenta, který se ne vždy cítí dobře. Nemůžeme za to. To vše se provádí pro snadnější vstup do fáze války.Lidé se bojí. Pokud se zítra začnou ohánět pěstmi ve Washingtonu i v Moskvě, tak vznikne stresující stav pro celou populaci planety (…) Ukrajina se nyní raduje nejvíc ze všech. A nejvíc ze všech prohraje. Pokud se něco stane v Africe nebo v Asii, Evropa se nebude bát. Leknutí musí pocházet z Evropy. (…) Ukrajinci, stejně jako děti běží, radují se, myslí si, že Biden jim v něčem pomůže. Biden pomůže, aby co nejrychleji bylo možné říci: „Vidíte, taková je situace." A tato situace samozřejmě skončí střelbou.“ Březen 2021O budoucnu Ukrajiny: „Vidíme, jak se vyostřuje situace na Ukrajině. Existuje scénář, účastníci jsou připraveni. Pamatujete si, že tam byla vojenská cvičení NATO. Měli tam být komparsisté, kteří uměli rusky. Podle legendy armáda NATO obsadí ruské město a vypořádá se s našimi obyvateli. Podle scénáře Ukrajinci zaútočí na Krym, Donbas, Rusové se brání, zničí ukrajinskou armádu, v tuto chvíli přichází na pomoc polská armáda, aby nezasáhla území zemí NATO. Polská armáda také zahyne. Zapojuje se německá armáda, dochází ke střetu mezi ruskou a německou armádou a domlouvají se na rozdělení Ukrajiny. Západní oblasti se budou jmenovat Nová Galicie (Lvov, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Luck, Rivne). Pět území, která se odtrhla od Polska v roce 1930. Tento nový stát přijímají do EU i do NATO. A 70 % a dokonce 80 % zbytku území budou součástí Ruska jako regionu (Charkov, Doněcká oblast atd.)“ Listopad 2021

