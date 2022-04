Ruské ministerstvo zahraničí obvinilo západní média z účasti na zločinech kyjevského režimu

„Když 3. dubna, poté, co do města Buča dorazili příslušníci Služby bezpečnosti Ukrajiny, a možná i speciální služby jiných zemí, právě tohle ještě bude potřeba vyjasnit, a byla objevena údajná svědectví toho, co bylo zanecháno ve městě. A ve skutečnosti to tam nebylo zanecháno, ale spácháno poté, co do města vstoupili bojovníci, které kontroluje, nebo nekontroluje kyjevský režim právě z ukrajinské strany,“ řekla Zacharovová.