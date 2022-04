https://cz.sputniknews.com/20220406/spanelsky-politolog-uvedl-priznaky-inscenace-v-materialech-o-buci-18146926.html

Španělský politolog uvedl příznaky inscenace v materiálech o Buči

Španělský politolog uvedl příznaky inscenace v materiálech o Buči

Události ve městě Buča Kyjevské oblasti, jejichž videozáznamy uvedla ukrajinská strana, jsou dobře naplánovanou inscenací, prohlásil v úterý 5. dubna

„Za prvé to, co se stalo v Buči, je zjevný zločin, a ti, kdo ho spáchali, musí být potrestáni. Za druhé, když Rusové opouštěli Buči, žádné mrtvoly v ulicích nebyly. Poté tam začali přicházet Ukrajinci, kteří tam po nějakou dobu zůstávali, a najednou se začaly mrtvoly objevovat. Za třetí na tělech zavražděných byly bílé pásky, takže to nebyli přívrženci nynější Ukrajiny, tito lidé prosili o pomoc ruské vojáky. Takže je docela možné, že sami ukrajinští vojáci zastřelili tyto lidi,“ řekl Vidal.Podotkl, že vzniká dojem, že tito lidé zemřeli nikoli v Buči, protože těla byla ve velmi divné poloze.4. dubna stálý zástupce RF při OSN Vasilij Něbenzja v průběhu tiskové konference předložil novinářům důkazy toho, že údaje o událostech ve městě Buča, které šíří ukrajinská strana, měly charakter inscenace. Ukázal také fotografii ukrajinského boxera Žana Beleňuka, který přijel do Buči hned poté, co tam vstoupili ukrajinští vojáci. Sportovec se na fotografii usmívá. O žádných masakrech se Beleňuk nezmínil, poznamenal ruský diplomat.Ukrajinská strana začala šířit zprávy o velkém počtu obětí v Buči, což bylo údajně výsledkem aktivity ruské armády 3. dubna. Jak však tehdy zdůraznilo Ministerstvo obrany RF, ruští vojáci opustili město již 30. března, a všechny fotografie a videozáznamy údajných zločinů ruských vojáků v Buči, které zveřejnil kyjevský režim, jsou provokací.Ukrajinská provokace v BučiPřipomeňme, že dříve se v médiích objevily informace o tom, že po stažení ruské armády z města Buča v ulicích ležela těla mrtvých civilistů. Předseda Evropské rady Charles Michel rovněž uvedl, že Ukrajině pomůže shromáždit důkazy o válečných zločinech ruských vojáků. Ruské ministerstvo obrany následně prohlásilo, že všechny fotografie a videa zveřejněná kyjevským režimem údajně o jakýchsi „zločinech“ ruských vojáků v Buči jsou provokací. Rovněž byly zveřejněny důkazy popírající ukrajinské informace.Takovou reakci vyvolalo video s údajnými oběťmi masakru, které šířily ukrajinské úřady a média. Uživatelé si přitom všimli, že „mrtví“ hýbou rukama a uhýbají končetiny, aby je nepřejela vojenská technika. Také ve zpětném zrcátku vozidla je vidět, jak jeden z údajně „mrtvých“ vstává, jakmile auto projede.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

