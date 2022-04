https://cz.sputniknews.com/20220406/v-bukuresti-auto-narazilo-do-brany-ruske-ambasady-a-zacalo-horet-18149379.html

V Bukurešti auto narazilo do brány ruské ambasády a začalo hořet. Podle zveřejněných údajů řidič zemřel. 06.04.2022, Sputnik Česká republika

Místní média informují, že nehoda nebyla náhodná. Na místě je nyní policie, okolnosti události zjišťují kriminalisté.Vyšetřování v Rumunsku nevylučuje verzi, že nehoda s vozem před branami ruské ambasády v Bukurešti mohla být úmyslná, informovala místní média.Řidič, který zemřel po nárazu do brány ruské ambasády v Bukurešti, byl včera odsouzen na 15 let za sexuální zneužívání své nevlastní dcery, uvedla televizní stanice Antena 3 s odkazem na zdroje. Verdikt vynesl soud prvního stupně, řidič tedy nebyl zadržen, vysvětluje televizní kanál. Ve svém posledním příspěvku na sociální síti napsal, že „je také Ukrajinec“.Ruská ambasáda v Bukurešti potvrdila, že řidič auta, který narazil do brány mise, se ji snažil narazit.

