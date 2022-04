https://cz.sputniknews.com/20220406/v-nemecku-uznali-ze-evropska-unie-uz-nema-vice-sankci-proti-rusku-18150756.html

V Německu uznali, že Evropská unie už nemá více sankcí proti Rusku

Zavedení neodkladného zákazu importu ruských energetických zdrojů může ponechat evropské země bez nástrojů vlivu na Moskvu a s prázdnými regály v... 06.04.2022, Sputnik Česká republika

Jak podotýká Die Welt, členské země Evropské unie zaujímají k této iniciativě různý postoj: zatímco Polsko, baltské země a Itálie ji podporují, Německo, Maďarsko, Slovensko a Rakousko jsou kategoricky proti. Francie ze své strany nevyslovila zatím svou pozici v otázce embarga na energetické zdroje. Ministryně zahraničí Německa Annalena Baerbocková potvrdila včera plány na zpřísnění sankcí proti Rusku, varovala však před zavedením okamžitého zákazu ruského plynu.Zákaz dodávek plynu ovlivní mj. výrobu hnojiv. Bude to mít záporné následky pro zemědělství a mohlo by to způsobit i nedostatek potravin. Nehledě na prohlášení kritiků, že prý dohody o ropě a plynu nepřímo financují ruskou vojenskou operaci na Ukrajině, pro EU zůstávají tyto dohody posledním nástrojem nátlaku na Moskvu. V případě další eskalace napětí Brusel už možná nebude mít žádné nové varianty sankcí, uzavírají novináři.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Poté zahraniční země začaly uvalovat sankce a společnosti hromadně pozastavovat svoji činnost v Rusku. V Evropě na různých úrovních pravidelně zaznívají výroky o pozastavení dodávek ruského plynu a ropy, další omezení se zavádějí na úrovni společností.

