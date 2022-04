https://cz.sputniknews.com/20220406/v-turecku-oznacili-za-cil-specialni-operace-ruska-prorazeni-blokady-kterou-zorganizovaly-usa-18147322.html

V Turecku označili za cíl speciální operace Ruska proražení blokády, kterou zorganizovaly USA

V Turecku označili za cíl speciální operace Ruska proražení blokády, kterou zorganizovaly USA

Speciální vojenská operace na Ukrajině je proražením blokády Ruska od západu a jihu, kterou zorganizovaly USA prostřednictvím NATO. K tomuto závěru dospěl... 06.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-06T06:47+0200

2022-04-06T06:47+0200

2022-04-06T06:47+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

turecko

vojenská operace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/16967673_0:0:3595:2023_1920x0_80_0_0_40bcffff5ec68ea501cad20782ecc04e.jpg

Jde o čáru, která začíná od Baltského regionu, vede z východní Evropy do západního Černomoří, a odtamtud podél Černého moře přes Gruzii na Kavkaz, a za určitých podmínek dosáhne také Kazachstánu a Střední Asie. A přitom strategie USA vůči Číně spočívá v tom, aby byla ČLR obklíčena širokým obloukem, který vede přes Střední Asii, Pákistán, Indii a Indický oceán, a odtamtud se protahuje až do Japonska.V článku se mj. podotýká, že v Kazachstánu byl podniknut v prvních dnech roku 2022 za podpory USA pokus o oranžový převrat za využití spravedlivých akcí a stávek dělníků, které měly být obráceny jiným směrem, a v Pákistánu se nedávno po hrozbách z Washingtonu pokusili vyhlásit nedůvěru vládě Imrana Chána, který odmítl zaujmout protiruský postoj. V této souvislosti vyzývá Cumhuriyet k tomu, aby byla speciální vojenská operace Ruska na Ukrajině hodnocena s ohledem na americkou strategii obležení. V opačném případě existuje nebezpečí chytit se do pasti bezobsažného a apolitického „protiválečnictví“.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220327/rusti-vojaci-zlikvidovali-skladiste-raket-pro-s-300-a-buk-nedaleko-kyjeva-18099997.html

ukrajina

rusko

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, turecko, vojenská operace