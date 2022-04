https://cz.sputniknews.com/20220407/budete-toho-litovat-cinane-varovali-finsko-a-svedsko-pred-vstupem-do-nato--18142061.html

„Budete toho litovat.“ Číňané varovali Finsko a Švédsko před vstupem do NATO

„Budete toho litovat.“ Číňané varovali Finsko a Švédsko před vstupem do NATO

Čtenáři čínského portálu Guancha okomentovali prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o perspektivách vstupu do aliance Finska a Švédska. 07.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-07T13:49+0200

2022-04-07T13:49+0200

2022-04-07T13:49+0200

Mnozí z nich poradili těmto zemím, aby se zamyslely nad následky tohoto kroku, a připomněli Ukrajinu.„Pozvání do klubu ďábla,“ napsal Zhengzhoumo.„Jenže Finsko a Švédsko se vstupem nepospíchají. Ruské stíhačky vykonaly nedávno let nad Švédskem. Pokud si přejete rychle vstoupit, budete pak muset válčit, víte sami s kým!“ tvrdí guan_16459857502383.„Ukrajina: proč takový velký rozdíl?“ napsal ironicky uživatel s nicknamem Čínský sníh.„Hej-hej, až se setkáte s ruským kladivem, určitě budete tohoto rozhodnutí litovat,“ míní Afa.„Finsko a Švédsko: děkuji, nechci být další Ukrajinou,“ napsal guan_16127539471141.„Tato generace evropských lídrů nezažila tragickou 2. světovou válku a nezná správné dějiny. Hlučné volby jsou pro ně pouhým představením. Většina politiků a lidí, kteří přišli k moci, nedokáží přesně a objektivně zhodnotit chování Ruska. Proto kvůli provokacím Británie a USA zbývá jenom doufat v usmíření mezi Evropou a Ruskem,“ napsali čtenáři.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve prohlásil, že aliance ráda uvidí Finsko a Švédsko ve svých řadách a zajistí jim možnost rychlého vstupu, pokud si to budu přát. Obě země začaly v poslední době mluvit o možném zřeknutí se dlouholeté neutrality kvůli ruské speciální operaci na Ukrajině.

