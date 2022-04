https://cz.sputniknews.com/20220407/ekonomicka-valka-rozpoutana-spojenymi-staty-proti-rusku-se-odrazila-na-jejich-vlastnim-hospodarstvi-18149590.html

Ekonomická válka rozpoutaná Spojenými státy proti Rusku se odrazila na jejich vlastním hospodářství

V rozhovoru pro Sputnik ředitel latinskoamerického oddělení ruského ministerstva zahraničí Alexandr Ščetinin podotkl, že ekonomická válka vedená Spojenými státy proti Rusku má citelný dopad na jejich vlastní ekonomiku, ale navíc i de facto přispívá k znehodnocení jejich postoje vůči Caracasu.„Je pozoruhodné, že zároveň pokrytecké narážky na „pseudoprezidenta“ Juana Guaidóa, šaška a podvodníka, který svými činy diktovanými Spojenými státy, včetně volání po zpřísnění vnějších sankcí, již způsobil významné a do značné míry nenapravitelné škody na jeho lidu,“ dodal diplomat.Prezident Nicolas Maduro uvítal 5. března v prezidentském paláci v Caracasu delegaci vlády Joe Bidena. Na schůzce se strany dohodly, že budou pracovat na definování formátů oboustranně výhodné spolupráce a agendy do budoucna. Bílý dům oznámil, že delegace USA navštívila Venezuelu, aby projednala „řadu otázek, včetně energetické bezpečnosti“.Americký prezident Joe Biden oznámil 8. března zákaz dovozu ruské energie. Vicepremiér Ruské federace Alexander Novak již dříve poznamenal, že odmítnutí ruské ropy bude mít katastrofální dopad na světový trh a způsobí prudký nárůst cen až na 300 dolarů za barel nebo dokonce i více.Rovněž i generální tajemník OPEC Mohammed Barkindo zdůraznil, že současná situace na ropném trhu ukazuje, že by země neměly vytvářet ze světové energetiky rukojmí svých politických a jiných rozepří.Řada západních zemí kvůli Ukrajině zavedla nové sankce proti Ruské federaci. Podle tiskového mluvčího prezidenta Ruské federace Dmitrije Peskova jsou západní sankce velmi vážné, ovšem Rusko se na ně předem připravovalo. Zároveň dodal, že vyvinutí odvetných opatření odpovídajících zájmům Ruské federace vyžaduje analýzu a koordinaci rezortů.Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihl, že politika „udržování a oslabování Ruska“ je dlouhodobou strategií Západu a sankce způsobily vážnou ránu celé světové ekonomice. Hlavním cílem Západu je podle něj zhoršit životy milionů lidí. Putin rovněž prohlásil, že Spojené státy a Evropská unie zmrazením ruských devizových rezerv fakticky nesplnily své závazky vůči zemi. Přitom dodal, že současné události podtrhávají čáru pod globální dominancí Západu a to jak v politice, tak i v ekonomice.

usa, rusko, ekonomika, sankce, politika, venezuela, diplomat