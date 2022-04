https://cz.sputniknews.com/20220407/francie-se-pokousi-zabranit-odvozu-bojovniku-z-mariupolu-prohlasil-basurin-18156396.html

Francie se pokouší zabránit odvozu bojovníků z Mariupolu, prohlásil Basurin

Francie se snaží poskytnout pomoc v přesunu kyjevských vojáků z Mariupolu, není vyloučeno, že mezi nimi jsou také cizinci, prohlásil mluvčí Lidové milice... 07.04.2022, Sputnik Česká republika

„Neodváželi by pouze raněné vojáky, kterých je v Mariupolu dost. Znamená to, že se pokoušejí pod rouškou raněných, anebo nějak jinak, vyvézt někoho z tohoto města, také nezapomínejme, že se do toho zapojily Francie a Turecko,“ odpověděl v pořadu televize Rusko 24 na otázku, jestli má důvod k domněnce, že se v Mariupolu nacházejí cizí rozvědčíci.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli osm let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“.Za tímto účelem se podle jeho slov plánuje „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, pohnání k soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilním obyvatelům“ Donbasu.Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu a že 25. března byly splněny hlavní úkoly první etapy, podstatné snížení vojenského potenciálu Ukrajiny. Za hlavní cíl označilo MO osvobození Donbasu.

