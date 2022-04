https://cz.sputniknews.com/20220407/lukasenko-prohlasil-ze-se-jednani-o-ukrajine-nemohou-konat-bez-beloruska-18156521.html

Lukašenko prohlásil, že se jednání o Ukrajině nemohou konat bez Běloruska

Jednání o Ukrajině bez účasti Běloruska nejsou možná, prohlásil běloruský prezident Alexandr Lukašenko, video zveřejnil kanál Pul Pervogo na Telegramu. 07.04.2022, Sputnik Česká republika

„Nejsou možná jednání bez účasti Běloruska. Když už jste nás do toho zatáhli, především západní státy, pak na těchto jednáních musí být samozřejmě zveřejněn postoj Běloruska,“ prohlásil prezident. Ministerstvo zahraničí země má ztělesnit tento postoj, který, podle Lukašenka „odporuje záměru Západu“.Hlava státu vysvětlil, že Minsk neusiluje o to proto, že ho „dali do jednoho koše“ s Moskvou, ale proto, že „tato válka“ probíhá „za plotem“ a má vážný dopad na situaci v Bělorusku.Lukašenko vyzval „tři slovanské národy“, aby usedly za jednací stůl a dohodly se. Informuje agentura BelTa. „Dohodnout se jako rovní,“ zdůraznil běloruský prezident.

