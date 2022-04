https://cz.sputniknews.com/20220407/osn-vyzvala-k-vysetreni-udaju-o-vrazdeni-zajatych-ruskych-vojaku-18158012.html

OSN vyzvala k vyšetření údajů o vraždění „zajatých ruských vojáků“

OSN vyzvala k vyšetření údajů o vraždění „zajatých ruských vojáků“

Všechny zprávy o porušení lidských práv na Ukrajině je třeba důkladně vyšetřit, řekl zástupce generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric, jeho projev byl... 07.04.2022, Sputnik Česká republika

Byl požádán o komentář k videu s předpokládanou vraždou zajatých ruských vojáků, o čemž dříve psal list The New York Times.The New York Times dříve informoval o videozáznamu, na kterém jsou údajně natočeni ruští vojáci. Na záběrech leží tři z nich na zemi bez příznaků života, jeden má ruce spoutané za zády. Předpokládaní ukrajinští vojáci říkají na videu, že jeden z ležících je „stále ještě živý“, po čemž jeden z mužů do něj třikrát střílí, tělo se následně již nehýbe.Podle novinové zprávy bylo dané video natočeno 30. března na silnici v blízkosti vesnice Dmitrovka v Kyjevské oblasti nedaleko města Buči. Ukrajinští vojáci, píše NYT, se dají poznat podle hesla Sláva Ukrajině, modrých pásek na rukou a prýmků s ukrajinskou vlajkou. Mrtví vojáci leží podle údajů listu zveřejněných na Telegramu na silnici několik metrů od bojového vozidla výsadkářů, na boční straně má bílé písmeno V.Ukrajinský portál UNIAN upřesnil, že na videu jsou vojáci z Gruzínské legie, kteří pomáhají ukrajinským vojákům v „čistkách“. Podle zprávy Sputniku je velitelem legie Ušangi Mamulašvili, jednotka má 25 příslušníků. V rozhovoru na YouTube potvrdil, že na videu jsou vojáci Gruzínské legie, informuje Telegram kanál MASH.V Rusku zahájili prověrku okolností vraždy vojáků, nařídil to předseda Vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin. „Jeden mrtvý má ruce spoutané za zády, což svědčí o tom, že nezahynul v boji, ale již v zajetí,“ píše se ve zprávě výboru. VV má za to, že video svědčí o porušení Ženevské úmluvy o válečných zajatcích. Bastrykin nařídil pátrání po pachatelích.

